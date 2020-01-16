Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что в наступившем году необходимо завершить реформирование системы контроля и надзора в России.

По его словам, это позволит сделать работу бизнеса легче и удобнее. Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что ключевой задачей, стоящей перед правительством и Центробанком, является формирование условий для...