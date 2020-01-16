Кандидат на должность главы российского правительства Михаил Мишустин призвал работать над улучшением предпринимательского климата в России. Об этом он заявил на пленарном заседании в Госдуме.
Важно улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищённо, могли развивать своё дело, создавать новые рабочие места и главное — повышать заработную плату сотрудникам, — цитирует его «Интерфакс».
Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.
Ранее Мишустин заявил, что приветствует открытую критику правительства. По его словам, кабмин должен чувствовать, что с него всегда будет спрос, писал NEWS.ru.
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