Минэк выступил против принудительного возврата акций российских компаний Минэк выступил против принудительного возврата акций российских компаний с зарубежных бирж

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минэкономразвития отказалось поддержать предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном возврате акций и депозитарных расписок отечественных компаний с зарубежных бирж, пишут «Ведомости». Инициатива объединения предусматривает замещение обращающихся на западных площадках бумаг российскими и их распределение между конечными бенефициарами в заявительном порядке. В РССП считают, что это поможет решить проблему потери управляемости бизнеса из-за санкций.

Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в отзыве на предложение РСПП указал, что эта идея может быть воспринята как внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности. По его словам, это противоречит конституционным принципам защиты права собственности и международным договорам о защите капиталовложений и может повлечь ответные меры против России, которые коснутся и других компаний.

Позицию Минэкономразвития поддержали в Минюсте. Там пояснили, что предложение Союза предпринимателей не сработает, если конечный бенефициар экономически значимой компании является иностранцем. Механизм распределения акций таких компаний нарушит права акционеров и вызовет судебные споры.

Ранее сообщалось, что до конца года около полутора десятков российских системообразующих организаций могут получить право не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений. Проект соответствующего указа был подготовлен РСПП. Его действие затронет компании из сфер энергетики, машиностроения и торговли.