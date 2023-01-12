Бизнес предложил не учитывать голоса акционеров из недружественных стран Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия «недружественных» совладельцев

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Около полутора десятков российских системообразующих организацией могут получить возможность до конца 2023 года при принятии корпоративных решений не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран, сообщает «Интерфакс». Это коснется компаний из сфер энергетики, машиностроения и торговли.

По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который и подготовил проект указа, под его действие подпадет «около 14» системообразующих совместных предприятий в России, передает агентство.

Какие именно это компании, РСПП в своем обращении в правительство не раскрывает. Однако указывается, что их иностранные совладельцы поддерживают инициативу, так как из-за рисков уголовной ответственности в своих странах не могут участвовать в принятии корпоративных решений в российских организациях.

Ранее сообщалось, что все лицензии иностранных недропользователей на участки недр на территории России были переоформлены на российские юридические лица. По данным Минприроды, это 49 лицензий на углеводородное сырье и подземные воды.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в России сделки с участием нерезидентов из так называемых недружественных стран, в которые будут вовлечены отечественные финансовые организации, будет одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.