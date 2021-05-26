Мантуров поставил Илону Маску условия для сотрудничества

https://static.news.ru/photo/f7594956-be22-11eb-8c6c-96000091f725_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия готова сотрудничать по производству электромобилей с Tesla Илона Маска при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в стране. Об этом «Аргументам и фактам» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Американский предприниматель ранее сообщил, что его компания скоро может выйти на российский рынок и создать в РФ собственное производство.

Главная задача государства — создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране, и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости — почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству, — заявил Мантуров.

При этом глава Минпромторга отметил, что в России есть собственные наработки в производстве электромобилей. Так, электробусы КамАЗа уже ездят по маршрутам городского транспорта в Москве. Свои электробусы разрабатывает ГАЗ, компания Sollers на базе УАЗа сделала электрические версии.

Есть несколько проектов легковых электрических машин. К примеру, компания Zetta создала совсем бюджетный маленький электромобиль. Разработка АвтоВАЗа — автомобиль «Лада Веста Электрик», у меня, кстати, есть такой, — добавил Мантуров.

Выступая на российском форуме «Новое знание», американский миллиардер Илон Маск анонсировал начало официальных продаж Tesla в России. В своём выступлении бизнесмен отметил, что компания нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Он также сообщил, что электромобиль будет официально продаваться в Казахстане и других странах СНГ.

Губернаторы Московской и Калужской областей уже обратились к Маску с предложениями открыть завод Tesla на своих территориях.