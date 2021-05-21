«Лучшие кадры»: Воробьёв предложил построить завод Tesla в Подмосковье

Московская область, безусловно, лучше всего подходит для строительства завода Tesla. Об этом, обращаясь к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт «360».
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Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдём для вас идеальное место, — говорится в сообщении.
Ранее первый в РФ завод по выпуску электромобилей Tesla предложил открыть в Калужской области губернатор региона Владислав Шапша. Он заявил, что регион «полностью к этому готов». В Калужской области уже действуют заводы Volkswagen и Peugeot-Citroen, ещё одно предприятие выпускает кабины для машин Volvo. В регионе также функционирует множество компонентных производств.
Выступая на форуме «Новое знание», Илон Маск анонсировал начало официальных продаж Tesla в России. В своём выступлении бизнесмен отметил, что компания нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Он также сообщил, что электромобиль будет официально продаваться в Казахстане и других странах СНГ.