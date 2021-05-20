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Илон Маск анонсировал официальную продажу Tesla в России

10:38, 21 мая 2021
Фото: youtube.com

Предприниматель Илон Маск, выступая на форуме «Новое знание», заявил, что в России, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск отметил, что рассматривает РФ как место, где можно открыть заводы по выпуску электрокаров. По словам бизнесмена, компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Маск не уточнил, когда именно на российском рынке появится электромобиль от его фирмы.

Ранее стало известно, что чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.

В отчёте компания также указала, что преодолела нехватку микросхем, от которой страдала автомобильная промышленность, за счёт «чрезвычайно быстрого перехода на новые микроконтроллеры и одновременной разработки прошивки для новых микросхем от новых поставщиков».

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