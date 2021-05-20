Илон Маск анонсировал официальную продажу Tesla в России

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Предприниматель Илон Маск, выступая на форуме «Новое знание», заявил, что в России, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск отметил , что рассматривает РФ как место, где можно открыть заводы по выпуску электрокаров. По словам бизнесмена, компания Tesla нуждается в россиянах, которые поддержат её начинания. Маск не уточнил, когда именно на российском рынке появится электромобиль от его фирмы.

Ранее стало известно, что чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.

В отчёте компания также указала, что преодолела нехватку микросхем, от которой страдала автомобильная промышленность, за счёт «чрезвычайно быстрого перехода на новые микроконтроллеры и одновременной разработки прошивки для новых микросхем от новых поставщиков».