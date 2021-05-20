Илон Маск анонсировал официальную продажу Tesla в России

Предприниматель Илон Маск, выступая на форуме «Новое знание», заявил, что в России, Казахстане и других странах СНГ будут официально продаваться электромобили Tesla. Об этом сообщает РИА Новости.
Маск
Ранее стало известно, что чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.
В отчёте компания также указала, что преодолела нехватку микросхем, от которой страдала автомобильная промышленность, за счёт «чрезвычайно быстрого перехода на новые микроконтроллеры и одновременной разработки прошивки для новых микросхем от новых поставщиков».