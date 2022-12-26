Количество открытых фитнес-клубов в России превысило значения до пандемии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам уходящего 2022 года в России количество открывшихся фитнес-клубов превысило показатели, которые фиксировались еще до коронавирусной пандемии. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на результаты исследования Национального фитнес-сообщества, специалисты которого проанализировали актуальное состояние рынка. Они рассказали, что за год в стране открылось 587 объектов, а закрылось только 172. Теперь по России работают в сумме 8200 фитнес-клубов, тогда как в прошлом году (при открытии 400 точек за 12 месяцев) их было 7800.

Среди открытых в этом году фитнес-объектов бьют рекорды форматы от 50 квадратных метров до 500 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде бизнесмены охотнее вкладывались в большие клубы. Сейчас же прирост идет за счет маленьких студий или монопроектов, нацеленных на какой-то один вид фитнеса.

Эксперты подчеркнули, что на обустройство больших залов понадобится потратить много денег. Кроме того, сейчас в дефиците оборудование. Отчасти и поэтому участники рынка предпочитают открывать небольшие студии.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что в России эксперимент по дистанционной торговле российским вином могут расширить на маркетплейсы, но эта идея на самом деле является нереализуемой. По его словам, для торговли алкоголем сейчас требуется лицензия — ее выдают только магазинам, а к маркетплейсам это не относится. Помимо того, есть и другие требования к поставщикам алкоголя, выполнение которых может вызвать затруднение.