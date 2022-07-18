Кинотеатры в ТЦ могут превратиться в фуд-корты Эксперт по коммерческой недвижимости Фиофилова: кинотеатры в ТЦ могут превратиться в фуд-корты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинозал

Все больше торговых центров открывают фуд-корты и они могут появиться на месте кинотеатров и фитнес-центров, заявила глава департамента коммерческой недвижимости одного из агентств Полина Фиофилова. При этом пока не стоит хоронить кинотеатры и фитнес-залы, отметила она в разговоре с АБН. Опасения о судьбе фитнеса есть, но массово залы в торговых центрах не закрываются.

На данный момент не стоит хоронить кинотеатры и фитнес-центры в торговых центрах. Так, например, стали говорить про параллельный кинопрокат фильмов. По фитнес-центрам действительно есть опасения, что такие организации будут постепенно съезжать из ТРЦ, но пока массового съезда не происходит, — сказала она.

По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, падение прибыли фитнес-центров составило 30-60% еще до 24 февраля 2022 года, а около 15% точек закрылись. Небольшие спорт-клубы прекращают работу, а крупные игроки занимают большую долю рынка.

Президент кинокомпании «Каропрокат» Алексей Рязанцев ранее рассказал, что ситуация с отечественным кинопрокатом аховая. «Это даже шоком назвать нельзя. Катастрофа, коллапс», — описал он происходящее. Попытки вернуть полуторагодовалый репертуар и советские киноленты, показы индийского и китайского кино — всё это не работает.