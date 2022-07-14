Президент «Каропроката»: ситуация с кинотеатрами — аховая. Это катастрофа Алексей Рязанцев — о том, как кинотеатры выживают без Голливуда, кто виноват, что в России мало своих хороших фильмов, и путях спасения индустрии

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Президент кинокомпании «Каропрокат» Алексей Рязанцев рассказал NEWS.ru, как кинотеатры выживают после ухода голливудских фильмов и почему опыт с повторным прокатом советских лент и демонстрацией индийских и китайских картин закончился неудачей. Он объяснил, кто виноват в небольшом количестве по-настоящему качественных российских фильмов, и не исключил вероятности национализации кинотеатров государством. Также Рязанцев предложил сразу несколько путей спасения отечественной киноиндустрии, заявив о необходимости запуска федеральных проектов поддержки кинотеатров, и предсказал сроки возвращения в страну западных студий.

Алексей Рязанцев — не только глава «Каропроката», но и продюсер, сценарист. Наше интервью состоялось в рамках проходившего в Крыму детского кинофестиваля «Алые паруса имени В. С. Ланового» в Артеке, где Алексей Рязанцев представлял спродюсированный им семейный фильм «Нахимовцы» режиссера Олега Штрома. Картина получила сразу две награды фестиваля: как «Самый мудрый фильм» (так называлась номинация) и «За создание фильма, помогающего ощутить дух нахимовского братства». В российских кинотеатрах «Нахимовцы» появятся 28 июля.

«Надежду дали „Брат“ и „Брат-2“, но и она тут же закончилась»

— Как выживает отечественный прокат без ушедшего в результате западных санкций голливудского кино?

— Ситуация, конечно, сложилась аховая. Это даже шоком назвать нельзя. Катастрофа, коллапс. Потому что последние события, начиная с пандемии, за короткий промежуток времени чуть не уничтожили всю кинофикацию страны.

В пандемию кинотеатры освободили от части страховых взносов, налогов, помогли платить зарплаты, выделив беспроцентные кредиты. Только выжили, стали подниматься — если не достигая цифр 2019 года, то хотя бы питая надежду на просвет впереди, — возникла новая ситуация (санкции и уход голливудских студий из России. — NEWS.ru).

Но спасать прокат никто не торопится, денег не дают.

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва» Алексей Рязанцев

За исключением некоторых мер в крупных городах, но это местная инициатива.

— Для спасения российского проката на большой экран пытались вернуть советское кино. Мера оправдала себя?

— Пробовали всё: и вернуть репертуар, который был в прокате полтора года и год назад, и повторять советские лучшие киноленты. Пытались привлекать индийское и китайское кино. Всё это не работает.

Только один случай дал некую надежду — и она тут же закончилась. Это повторный показ двух фильмов Алексея Балабанова: «Брат» и «Брат-2».

При этом «Брат», который практически не был на большом экране, потому что появился как раз в тот момент, когда кинотеатров практически не существовало и проката толком не было, собрал где-то под 80 миллионов рублей. «Брат-2» собрал в два раза меньше, потому что уже выходил в кинотеатрах. А идти платить за остальное, сотни раз показанное по телевизору, — сомнительное удовольствие.

Как голливудские фильмы сейчас попадают в Россию в обход санкций?

— И как быть?

— Никто из владельцев кинотеатров, поверьте, закрываться не хочет. Все выживают как могут. Попытки предпринимаются разные, начиная с радикальных вариантов. Знаю, что кинотеатры в Москве и Петербурге, которые я не буду называть, показывают всё (все новинки Голливуда. — NEWS.ru).

Ведь в соседних странах голливудские фильмы показывают, и достать оттуда исходник — дело техники, щелчком пальцев можно сделать. Есть прекрасная студия дубляжа — переозвучь и показывай.

При этом никто не торопится отменять в нашем законодательстве ответственность за пиратство как таковое, за это есть уголовная статья. Это долгий процесс. Пока он будет длиться, кинотеатры могут не выжить.

Есть более вдумчивые предложения о создании структуры, которая взяла бы на себя роль посредника между российским дистрибьютором и голливудским производителем, с отчислением процентов от проката. Есть много вариантов.

Кинотеатры уже пытались сдавать кинозалы в аренду, работать со школьными учреждениями и студентами, перевести показы на определенные дни (скажем, с пятницы по воскресенье) — тоже не сработало. Кинотеатр — это конвейер. Зритель должен прийти и в течение 15–20 минут выбрать фильм, который хочет посмотреть (с учетом многозальных кинотеатров). К этому шли очень долго, создавая проект мирового проката и многозальности.

— Возможно, виновата ситуация, которая сложилась в 1990-е: переизбыток голливудских фильмов в российском прокате и при этом минимум отечественных премьер?

— В последнее время действительно особенно часто приходится слышать: мол, вот прокатчики жировали, показывая «Пиратов Карибского моря» вместо отечественных хороших картин (по мнению тех, кто эти картины снимал), сами виноваты и нечего жаловаться. Отчасти правы.

Я помню, в нулевые у меня состоялся любопытный разговор с одним из руководителей студии Warner Brothers (с 1999 года компания «Каро-Премьер», которой с момента основания до 2022 года руководил Алексей Рязанцев, была партнером Warner Brothers по прокату фильмов в России. — NEWS.ru). Он поинтересовался, какова доля национального продукта — нашего российского кино — в общих сборах в России. К тому времени мы уже выпустили первую часть трилогии «Властелина колец» и «Гарри Поттера».

Точную долю отечественных фильмов в нашем кинопрокате тогда никто не считал, настолько она была мизерной. С учетом фильмов «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, позже — «Ночного дозора» и «Дневного дозора» Тимура Бекмамбетова составляла приблизительно 1,5–2%.

Руководитель Warner Brothers очень этому удивился. Он сказал, что даже при абсолютном главенстве проката Голливуда во всех остальных странах, тем не менее, там цифра национального кино составляет примерно 20–25%. И это нормально с точки зрения национального результата для зрителей.

«Государству легче национализировать все кинотеатры»

— То есть все-таки по вине прокатчиков российские кинотеатры «заполонил Голливуд»?

— Не всё так однозначно. Да, в 1990-е в Россию пришло американское кино. Причем американский кинематограф так здорово универсально устроен: понятный сюжет, всегда можешь идентифицировать себя с героями. При этом во весь экран — звездно-полосатый флаг. И нравственные традиции США ненавязчиво — а где-то и навязчиво — продвигались. Становясь уже основой привычки и элементом потребления, без которого как бы не можешь обойтись. Как «Макдоналдс» или американская жвачка.

Но какие у нас были варианты? Давайте вспомним, что в СССР, по статистике, один человек посещал кинотеатр в среднем 18,5 раза в год. Это значимые цифры. А, допустим, такие картины, как «Пираты ХХ века», посмотрели более 100 миллионов человек. Или «Москва слезам не верит»... Фильмы, опускавшиеся ниже 30-миллионной планки зрительского посещения, считались картинами второй и третьей категорий.

Была стройная, понятная система управления и координации действий в кинопромышленности. Существовало Госкино — общая структура управления. В каждой из союзных республик имелась своя база кинопроизводства и четкий план, формировался сценарный портфель. Была сильная школа подготовки специалистов. Когда Союз распался, государство отпустило на вольные хлеба всё, что связано с кинофикацией. При этом старое советское кино для молодежи оказалось малоинтересно, потому что время изменилось. А новое российское кино еще не появилось. Прокатчикам приходилось выживать в условиях жесткой конкуренции.

Зритель, приходя в кинотеатр и выбирая между фильмом отечественного режиссера и, скажем, «Пиратами Карибского моря», предпочитал второе. Требовать от частного бизнеса, чтобы он еще и терпел убытки, показывая не очень кассовое кино, тоже странно.

Отечественных фильмов, которые реально зарабатывали бы деньги в прокате, единицы. Так что прокатчик ни при чем. Если «Последний богатырь» собирает 2,5 млрд рублей, разумеется, ни один кинотеатр не будет уменьшать количество сеансов даже в угоду иностранному фильму. Если же относиться к ситуации так, что «пусть прокатчики сами спасаются», тогда легче государству национализировать все кинотеатры.

Просто выкупить их и вернуться к советской системе госуправления кинозалами. Она же работала, эта модель. Почему ее забыли? Или есть вариант государственно-частного партнерства на условиях, которые устроили бы обе стороны.

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Ведь в какой-то момент государство стало фактически спонсором некоторых фильмов российского производства. Но процесс (построение успешной модели российского кинопроизводства. — NEWS.ru) невозможно запустить по щелчку, просто дав денег. Это длительный процесс, требующий глобального подхода и подробной реконструкции. Должен быть в том числе огромный пласт подготовки специалистов, которых мы планомерно теряли начиная с 1990-х годов.

Нужны федеральные проекты поддержки кинотеатров, чтобы они не умерли, не закрылись.

— Каковы ваши прогнозы по индустрии на осень, на конец года?

— Не будет строительства новых кинотеатров — нужно сохранить старые. И необходимо создавать российские ленты. Но в силу, опять же, обстоятельств ковидного периода, появятся эти фильмы у нас не раньше 2023–2024 годов.

Надо возвращаться к системе пусть не прямого госуправления, но больших студий, которые имели бы внутри свои творческие объединения, развивали бы кадры, давали бы дорогу молодым режиссерам.

У нас же тоже сложно прорваться в кино. Как в шоу-бизнесе: вроде бы певцов навалом и голос есть, а на сцене одни и те же. Так же в кино: есть уже какой-то сформированный пул режиссеров, получающих бюджеты и снимающих фильмы. А молодежи практически нет.

Надо воспитывать кадры, объявлять больше всероссийских конкурсов.

Западные студии уходили из России с большим сожалением. Я это знаю, опять же, не по слухам, а по прямым контактам. Да, они подчиняются некоему негласному управлению, с этим тоже всё понятно. Но я уверен, что Голливуд вернется через полтора-два года. Убежден, российская смекалка приведет к какому-то понятному алгоритму взаимодействия и демонстрации лучших голливудских картин.

Но я бы возвращал их аккуратно. Нам не нужно 300 фильмов от Голливуда в год. Нужно 45–50 картин, но лучших. Без лент про афроамериканцев, свободу отношений, однополые браки и тому подобного.