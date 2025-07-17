«Я мечтала сниматься у него»: экранная жена Гагарина о режиссере Кара

На съемках фильма «Главный» о космонавте Юрии Гагарине все актеры боялись и уважали советского и российского кинорежиссера Юрия Кару, заявила NEWS.ru актриса Ирина Вальц, сыгравшая жену Гагарина. Она добавила, что мечтала сняться у режиссера и не ощущала страха из-за его нежного отношения к ней.

Я мечтала сниматься у него. Когда мы с ним познакомились на студии, то для меня это был очень добрый человек и мягкий, но на съемках я увидела, что на самом деле все его очень боятся. И такое невероятное уважение. И группа, и артисты, особенно его студенты, они прям боялись, потому что он такой деспотичный. Но я этого в себе абсолютно не ощущала, потому что он очень нежно ко мне относился, трепетно, и съемки, конечно, были для меня одним удовольствием, — сказала Вальц.

По ее словам, все замечания к ней Кара начинал с вежливой фразы «давайте попробуем». Актриса добавила, что у нее остались только положительные впечатления о режиссере. По словам Вальц, они много шутили.

Ранее актер театра и кино Андрей Фомин заявил, что Кара, известный по фильмам «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и «Гамлет. XXI век», был человеком с невероятной энергией. По словам артиста, режиссер оставил после себя самую светлую и прекрасную память.