Экономист предрёк возвращение магазинов Levi's в Россию после ребрендинга Экономист Баранов: магазины Levi's вернутся в Россию после продажи бизнеса и ребрендинга

Бренд Levi’s / Фото Fotostand / Reuhl/Global Look Press

Магазины компании Levi Strauss & Co, которой принадлежит фирма — производитель джинсов Levi's, вернутся в Россию после продажи бизнеса и ребрендинга, предположил кандидат экономических наук Александр Баранов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». По его словам, сейчас иностранные сети продают свой российский бизнес, после чего их магазины снова открываются.

Думаю, сеть Levi Strauss & Co также будет искать покупателя, они определят цену и после этого все магазины бренда вновь откроются в России. Другой вопрос, какую цену за бизнес обозначит Levi’s: бывает, что компания устанавливает низкую стоимость, чтобы побыстрее продать активы и хоть как-то «отбиться», а бывает наоборот — хотят каких-то бешеных денег на свое детище, — сказал Баранов.

Возможным покупателем магазинов сети считают турецкую компанию Fiba Holding A.S, которая в России развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic. Принципиальных договорённостей стороны ещё не достигли, хотя переговоры ведут.

7 марта компания Levi Strauss & Co заявила о временном уходе с торгового рынка России. Также было объявлено о приостановке инвестиционных проектов на территории России. При этом представители фирмы обещали поддержку своим сотрудникам, партнёрам и их семьям, которых коснулось данное решение.