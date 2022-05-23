«Коммерсант»: компания Levi's решила продать российский бизнес «Коммерсант»: Levi's ищет покупателей на свой российский бизнес

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Сеть Levi Strauss & Co, которая в марте приостановила работу в России, решила окончательно уйти с российского рынка. В настоящее время компания ищет покупателя на свои активы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что компания намерена продать остающиеся в России товары через другие магазины, и больше не станет осуществлять поставок.

Собеседники издания назвали возможным покупателем магазинов сети турецкую компанию Fiba Holding A.S, которая в России развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic. Принципиальных договорённостей стороны ещё не достигли, хотя переговоры ведут.

Опрошенные изданием эксперты уверяют, что для Levi Strauss & Co будет тяжело найти покупателя на российские активы.

7 марта компания Levi Strauss & Co, которой принадлежит фирма — производитель джинсов Levi's, заявила о временном уходе с торгового рынка России. Также было объявлено о приостановке инвестиционных проектов на территории России. При этом представители фирмы обещали поддержку своим сотрудникам, партнёрам и их семьям, которых коснулось данное решение.