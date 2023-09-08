Банки не успевают импортозаместить софт «Коммерсант»: банки просят отсрочить переход на российский системный софт

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Представители крупных российских банков на совещании в ЦБ в августе предложили на два года отложить срок перехода на российский системный софт, сообщает «Коммерсант». По данным издания, предложение сдвинуть сроки с 2025 года на 2027 поддержали РСХБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Дом.РФ».

В кредитных организациях указали на то, что отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) под работу с отечественными системами управления базами данных (СУБД). В отрасли используется в основном СУБД американской Oracle.

Адаптация под отечественные СУБД, например Postgres, «займет длительный срок и потребует крупных инвестиций», поскольку «фактически АБС потребуется переписывать заново», объяснил источник. Отсрочка нужна, чтобы российские поставщики АБС разработали софт под работу с отечественными СУБД.

Для решения проблемы, к которому склоняются крупные банки, предлагается учредить консорциум, который должен будет за несколько лет подготовить новую АБС, способную работать с российскими СУБД.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что все государственные компании в России с 1 января 2025 года должны полностью перейти на отечественные разработки операционных систем, офисных программ, а также систем виртуализации и управления баз данных. Такое поручение подписал президент РФ Владимир Путин. Переход государственных организаций на российский софт может создать дополнительный спрос на отечественные разработки, считает Шадаев.