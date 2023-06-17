Назван срок перехода госкомпаний на российский софт Минцифры: госкомпании к 1 января 2025 года должны перейти на российские ОС и офисное ПО

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Все государственные компании в России с 1 января 2025 года должны полностью перейти на отечественные разработки операционных систем, офисных программ, а также систем виртуализации и управления баз данных, рассказал на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, такое поручение подписал президент РФ Владимир Путин.

Президентом было подписано поручение 12 июня о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных, — заявил Шадаев.

По словам главы Минцифры, переход государственных организаций на российский софт может создать дополнительный спрос на отечественные разработки.

В мае СМИ писали, что Минцифры подпишет с российскими разработчиками ПО хартию об ограничении повышения цен на отечественный софт не более чем на 15% в год. Предположительно, на этом требовании настояли крупные клиенты, которые не пожелали переплачивать за программное обеспечение в России из-за того, что вложили большие средства в продукты иностранных компаний, прекративших свою деятельность в РФ.