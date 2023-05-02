В России введут потолок цен на отечественный софт «Коммерсант»: разработчикам компьютерных программ в России ограничат рост цен

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Минцифры и крупные российские разработчики программного обеспечения в мае подпишут хартию, согласно которой стоимость покупки отечественного софта не сможет повышаться более чем на 15% в год, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. По данным издания, на данных ограничениях настояли важные пользователи ПО, которые отказались переплачивать за отечественные программы, поскольку они вложили большую сумму в иностранный софт, ушедший из России.

Уточняется, что вместе с Минцифры документ договорились подписать ассоциации «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другие. В хартии говорится, что в условиях «стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета» отечественные производители ПО должны добровольного ограничить рост цен на свои продукты. При этом, по данным «Коммерсанта», разработчики критикуют эту идею в неофициальных разговорах. По их мнению, ограничения могут замедлить процесс создания софта.

Крупные корпорации представляют повышение цен как общий тренд, хотя его нет, а есть единичные случаи роста цен из-за квазимонопольного положения поставщика на рынке, — заявил собеседник издания.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета, поскольку иностранные компании ушли с отечественного рынка. По его словам, те ниши, которые занимали иностранные решения, будут замещены отечественными продуктами.