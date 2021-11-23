Аналитик: заводу УАЗ осталось 4-5 лет работы

Руководство УАЗа решило больше не вкладывать деньги в развитие предприятия. По мнению экспертов, это приведёт к тому, что компания выдержит на рынке ещё 4-5 лет, а потом будет вынуждена закрыться, пишет «Газета.Ru». Перспективы марки УАЗ как бренда «выглядят не обнадеживающими», отметил аналитик «ВТБ-Капитала» по автопрому Владимир Беспалов.

Причиной такой оценки стало заявление главы концерна Sollers и гендиректора УАЗа Адиля Ширинова о том, что инвестиции в обновление модельного ряда и модернизация производства автозавода не планируются. Ранее в беседе с прессой он также отметил, что компания не в состоянии сделать что-то новое и пригодное и займётся только текущими моделями.

УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт — какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников <...> Но создавать там новый продукт мы не будем, это утопия! — сказал гендиректор УАЗа Адиль Ширинов.

Беспалов уверен, что расчёт главы компании на нишевые продукты даст ему ещё буквально несколько лет, потом спрос даже на них исчезнет, «на горизонте пяти лет он точно ещё будет, далее — проблематично».

Ранее в США восхитились новой версией УАЗ «Патриот». Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Автомобильный портал HotCars заявил, что машина построена «как танк».