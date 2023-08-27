Как распознать скрученный пробег и не купить «ведро с болтами» Многие продавцы автомобилей в России уверены, что скрутить пробег — это нормально

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Российский вторичный рынок в 2023 году растет стремительными темпами. По данным агентства «Автостат», за первые семь месяцев этого года продажи подержанных машин увеличились на 25,5% по сравнению с прошлым годом. Но стали расти и цены. Если сравнивать с летом прошлого года, то подержанные машины подорожали почти на 250 тысяч. Одной из главных характеристик, которые влияют на стоимость машины, является ее пробег. А его, увы, иногда можно легко скрутить. Как определить скрученный пробег и не попасться на уловки мошенников — в материале NEWS.ru.

400 тысяч за скрученный пробег

Сколько сейчас в продаже автомобилей со скрученным пробегом, никто точно не знает. Например, глава Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексей Подщеколдин уверен, что треть подержанных машин, которые сейчас продаются на маркетплейсах и в автосалонах у дилеров, имеют признаки измененного пробега.

«По нашим оценкам, не меньше 30% автомобилей на вторичном рынке имеют некорректное показание одометра. А показания одометра — это один из главных факторов стоимости машины. Автомобиль с пробегом 300 тыс. км и 100 тыс. км должен иметь совершенно разную стоимость, — заявил Алексей Подщеколдин. — Но когда какое-то лицо скручивает пробег, то эта разница оседает в кармане недобросовестного владельца. Покупатель такого автомобиля, к сожалению, потом только узнает... И найти продавца, вернуть ему автомобиль не всегда удается».

Фото: shutterstock.com

Например, за Renault Logan 2016 года выпуска с механической коробкой передач и пробегом всего 22 500 км сейчас просят 670 тыс. руб. При этом такой же «Логан» с аналогичным двигателем, комплектацией и коробкой передач, но с пробегом 200 тыс. км оценивается уже в 335 тыс. руб. А если пробег 380 тыс. км, то цена падает до 270 тыс. руб.

То есть разница даже в случае простого Renault Logan, который еще недавно был одним из самых дешевых авто на рынке, достигает 400 тыс. руб. А в случае более дорогих моделей речь может идти о сумме в 1 млн руб., а часто и больше. Учитывая такую разницу в цене, нет ничего удивительного, что у многих продавцов возникает соблазн скрутить пробег у машины и продать ее подороже.

Могу скручивать, могу накручивать

В России нет наказания за продажу автомобиля со скрученным пробегом или за сам процесс «скрутки». Теоретически продавца такой машины можно привлечь по статье за мошенничество, однако в реальности сделать это очень сложно. Ну а скручивать пробег можно и вовсе безнаказанно. Ведь формально автомобиль — это ваша собственность. И вы можете делать с ней что угодно. Можно скручивать показания одометра, можно, наоборот, прибавлять цифры.

Однако эксперты рынка уже давно предлагают изменить законодательство и запретить изменение пробега. Кроме того, необходимо контролировать пробег машин. «Есть проект „Электронный паспорт“. Там уже есть графа, где регистрируется пробег. Просто необходимо принять законодательный акт, чтобы при всех случаях техосмотра и при страховании автомобиля регистрировался пробег и передавался в „Электронный паспорт“ через „Госуслуги“. Все! И автомобиль будет каждый раз отмечаться. И будет сложно в этом случае скрутить», — заявил Алексей Подщеколдин во время пресс-конференции в июле 2023 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На каких моделях чаще всего скручивают пробег

В зоне особого риска находятся не дорогие премиальные машины, а модели массовых брендов: как правило, чем дешевле авто, тем проще изменить показания одометра. Дело в том, что премиум сейчас обычно оснащается сложной электроникой, которая фиксирует пробег сразу в нескольких местах. И «вычистить» их все довольно сложно (хотя и можно).

Как правило, пробег начинают скручивать, когда цифра на одометре приближается к психологически важной отметке в 100 000 км. Причем, скручивают обычно половину от этой цифры, то есть 50 000 км. Но как только пробег снова подбирается к отметке в 100 000 км, то его опять скручивают. И так можно до бесконечности... Возможно, именно поэтому в объявлениях о продаже так много машин, которые пробежали «всего около 100 000 км».

Как узнать, скручивали побег или нет

В настоящий момент проще всего понять, скрученный пробег или нет, можно по отчетам об истории авто, которые продают крупнейшие маркетплейсы и специализированные сервисы. Они аккумулируют данные от автосервисов, страховых компаний и других источников, что позволяет выстроить диаграмму побега.

Однако иногда и эти отчеты не помогают. Например, водитель может скручивать пробег перед каждым визитом в страховую компанию или на автосервис. В этом случае можно проверить пробег автомобиля по косвенным признакам.

Например, на относительно новых машинах с заявленным небольшим пробегом нужно проверить состояние тормозных колодок. В среднем, передние колодки в зависимости от модели служат по 40–60 тыс. км. Однако если вы осматриваете машину с пробегом 20 тыс. км, которая имеет стертые колодки (либо они совсем новые), то это должно вызвать вопросы. Аналогичная ситуация с тормозными дисками, которые обычно работают по 70–120 тыс. км. — на машине с пробегом в 25 тыс. км они должны быть почти новыми.

Фото: shutterstock.com

Ну а если автомобилю уже несколько лет, то обращайте внимание на состояние рулевого колеса, сидений, селектора переключения передач. Если продавец уверяет, что семилетняя машина прошла всего 80 тыс. км, но при этом в салоне видны явные следы потертостей и износа этих деталей, то можете быть уверены — пробег скручивали, причем не один раз.

Сколько в среднем проезжает автомобиль в России

Есть люди, которые ездят на машине только летом на дачу, а остальное время хранят ее в гараже. Однако рассчитывать, что вы найдете такой экземпляр, не стоит. В реальности машины с пробегом в 3–4 тыс. км в год — это исключение.

Поэтому покупая подержанную машину, учитывайте, что в среднем сейчас машина проезжает 18 700 км (данные портала Drom.ru). А на самом деле еще больше, ведь данные подобных исследований включают в себя и машины со скрученным пробегом. Таким образом, «обычный» автомобиль 2013 года выпуска должен иметь пробег около 187 тыс. км. Но никак не 30, 40 или 60 тысяч.

Чек-лист: как не купить машину со скрученным пробегом

· Покупать машину, которая постоянно обслуживалась у официального дилера или в известной сети автосервисов.

· Перед покупкой обязательно проверить историю машины по базам данных (это недорого).

· Обращать внимание на «вторичные» признаки пробега: износ дисков, колодок, элементов салона, деталей подвески и пр.

· Не верить в «бабушку, которая ездила только на дачу».

· Помнить, что в среднем машина проезжает в год около 18–20 тыс. км (а часто и больше). То есть 10-летний автомобиль с пробегом 60 тыс. км — это очень странно.

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