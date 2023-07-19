Дилеры раскрыли правду о качестве китайских авто и росте цен с 1 августа NEWS.ru собрал самые важные цитаты из выступления главы Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексея Подщеколдина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

19 июля в Москве прошла пресс-конференция главы Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) Алексея Подщеколдина, который рассказал о том, насколько качественные машины из Китая, что происходит на рынке подержанных авто и как изменятся цены на автомобили в ближайшее время. NEWS.ru собрал самые важные цитаты человека, который знает о продажах машин в России всё.

О восстановлении российского авторынка

«Если бы мы посмотрели неделю назад заголовки по результатам работы авторынка в июле, то мы бы увидели: „Рынок взорвался“, „На 200% превысили результаты прошлого года“. При этом все забыли, что в прошлом году ноль был. И что рынок наполовину только восстановился. А результатом этой неправильной информированности является то, что сегодня чиновники из ведомств принимают законы, которые вы знаете. Потому что они думают, что рынок всё — взлетел. Полетел, полетел, полетел высоко уже. И на него можно вешать различные оковы, чтобы он не летал так высоко».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О средней цене и возрасте подержанного авто

«У нас нет оптового рынка автомобилей до сих пор. У нас рынок в этом году превысит 6 млн, то есть больше, чем в прошлом году. Но рынок серый до сих пор. Почему? Потому что компании не могут вести торговлю между собой автомобилями с пробегом, потому что в этом случае к цене нужно начислить 20%. Никто на рынке не готов выкладывать лишние 20%. Соответственно, нет торговли. Нет перемещения автомобилей внутри страны».

«Если доля (продаж подержанных автомобилей дилерами. — NEWS.ru) в таких странах, как Япония, Великобритания и США составляет от 50% до 90%, то в России у нас сейчас только 10%. А 90% — это сделки между физическими лицами. И вряд ли в полной мере уплачиваются налоги с этой части сделок».

«Что заставляет людей идти на вторичный рынок? Только цена. Потому что они не могут купить (новый автомобиль. — NEWS.ru)».

«Средняя цена подержанного автомобиля — 1,3 млн. руб. И мы, дилеры, этому не радуемся. Ведь любое повышение цены снижает объем продаж».

«Сегодня средний возраст легкового автомобиля превысил 15 лет. 5 лет назад он был где-то 10–11 лет. Сейчас парк стареет. 15 лет! Вы сами понимаете, что это машины уже не безопасные».

О скрученном пробеге

«По нашим оценкам, не меньше 30% автомобилей на вторичном рынке имеют некорректное показание одометра. А показания одометра — это один из главных факторов стоимости автомобилей. Автомобиль с пробегом 300 тыс. км и 100 тыс. км должен иметь совершенно разную стоимость. И разница эта должна достигать 300–400 тыс. руб. Но когда какое-то лицо скручивает пробег, то эта разница оседает в кармане недобросовестного владельца. Покупатель такого автомобиля, к сожалению, потом только узнает... И найти продавца, вернуть ему автомобиль не всегда удается».

«300–400 тыс. руб. (разница в цене из-за скрученного пробега. — NEWS.ru) — это реальные цифры. А в некоторых случаях и миллион рублей».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

О борьбе с мошенниками, которые скручивают пробег

«Есть проект — электронный паспорт. Есть графа, где регистрируется пробег. Просто необходимо принять законодательный акт, чтобы при всех случаях техосмотра или страхования автомобилей регистрировался пробег и передавался в электронный паспорт через „Госуслуги“. Всё! Вот вам и ответ».

«Мы предлагаем ввести уголовную ответственность: штрафы и лишение свободы. Потому что убытки от скрутки мы сегодня оцениваем по меньшей мере в 135 млрд руб.».

О возможности вернуть дилеру купленный автомобиль

«Закон о защите прав потребителей у нас один из самых строгих. Пускай он будет. Единственное, чего мы хотим добиться, это изменения одного пункта. О возврате автомобиля. Мы хотим одного: чтобы стоимость автомобиля при возврате учитывала его реальную эксплуатацию. Если человек ездил 2–3 года на автомобиле, то он не должен получать стоимость нового, как будто он этим автомобилем не пользовался. А таких случаев у нас уже десятки».

О том, что китайские компании заполонили наш авторынок

«Надо пустить китайцев ровно столько, чтобы они сами себе составили конкуренцию. Ведь если мы вспомним наш недавний опыт, то какая у нас была самая злейшая конкуренция? А она была между двумя лидерами — Kia и Hyundai. Они рубились прямо не на шутку. Друг на друга смотрели, будучи в одной корпорации. При этом абсолютно не являясь друзьями по статистическим показателям. У китайцев у каждого свое социалистическое соревнование».

«Китайский рынок переполнен. И правительство Китая готово платить компаниям деньги, лишь бы они экспортировали автомобили. То есть они готовы продавать машины в ноль к нам (без прибыли. — NEWS.ru)».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продажа автомобилей марки Chery

О невозможности купить новый автомобиль по банковской карте

«До сих пор автосалоны не могут принять крупные денежные средства по карте. Потому что стоимость эквайринга у лидеров — 0,7–1%. А это порой 10, 20, 30 тыс. руб. И мы сейчас вышли в ЦБ и к банкам, чтобы эквайринг был снижен значительно. Буквально 0,1–0,2%. Чтобы это было 2–5 тыс. руб. Но не больше 10 тыс. руб.».

«В Китае уже давно нет денег наличных, даже карточек нет — все телефонами расплачиваются. Почему у нас наличные деньги до сих пор — непонятно».

О ценах на новые автомобили

«У нас сейчас фактически нет предложений в диапазоне от миллиона до двух. Только автовазовские. Причем без автоматической коробки».

«Посмотрите на среднюю зарплату в России — 70 тыс. Половину он должен отдать за еду, квартиру и прочее. И если 35 тыс., то получается, что 400 тыс. в год (откладывать. — NEWS.ru). То есть 6 лет минимум копить на новый автомобиль среднего качества».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Об утилизационном сборе

С 1 августа 2023 года в России в 1,7--3,7 раза увеличивается утилизационный сбор.

«Jetta автомобиль — аналог Volkswagen Polo — подорожает на 122 000 руб. Haval Jolion бэушный — на 215 тысяч».

«А представьте, что кто-то хотел привезти автомобили с пробегом. Заказал, оплатил. А поставка небыстрая. И сейчас он привезет и попадет на миллионы рублей».

«У меня проект сборки и производства легких грузовичков, первая партия должна уже скоро приехать. На 180 тыс. руб. теперь вырастет цена. Я мечтал, что они будут до 2 млн руб. Теперь я точно не смогу туда влезть. Потому что на 180 тысяч поднимается цена. И кто это оплатит? Оплатят предприятия. Предприятия, чтобы возить мороженое, кефир, хлеб... Они вложат эти цифры в стоимость своей перевозки. Стоимость перевозки перейдет на стоимость продуктов. И мы все с вами заплатим еще раз».

«Мы написали правительству письмо. Мы понимаем, зачем это делается. Но рынок надо защищать, когда больной восстановился, когда он сам стал сильным».

«Стоимость автомобиля нового сейчас порядка 2,6 млн, а в среднем — 3 млн. Если сейчас добавится утильсбор, цена еще на 100–200 тыс. с 1 августа поднимется. И кто их будет покупать? Покажите, сколько у вас друзей, которые готовы заплатить за новый легковой автомобиль больше 3 миллионов».

О том, сколько зарабатывает дилер

«Дилер мечтает о 10%. Это золотая мечта — иметь 10%. Чуть меньше — неплохо. Чуть больше бывает, но редко. Но в обществе думают, что если дилер продает за 2,6 млн автомобиль, то он 1,6 млн зарабатывает. Но нет такого».

О проблемах с Lada Vesta

«Автомобили Lada Vesta стали сейчас поступать. Но часть их них, порядка 50–60%, к сожалению, по тем или иным причинам мы не можем продавать. Они стоят под акциями: там нет кнопки ГЛОНАСС, нет каких-то компонентов».

«Я обеими руками за АвтоВАЗ. Это локомотив, авианосец, линкор нашей автомобильной промышленности».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Vesta

Как заставить компании строить новые заводы в России

«Чтобы завод строить, нужно хотя бы 50–100 тыс. автомобилей продать (одной модели. — NEWS.ru). А мы говорим — вы постройте сначала завод. При этом, например, компания GAC еще и 10 тыс. не продала. Как ее заставить построить завод?»

«Нам надо делать так, как как умная женщина — сначала мужчину заманить пирожками, блинами, цветами, постелью... Всем к себе заманить. Потом он все отдаст! А потом отнести без него паспорт, поставить штамп и сказать, что ты женат. Такая тактика! Что тут сложного?»

О качестве китайских машин

«Производство автомобилей: Китай — 27 млн, ближайший конкурент США — 10 млн. Сегодня Китай производит как США и Европа вместе взятые. В Китае сейчас более 120 брендов. Каждый третий автомобиль в мире произведен в Китае».

«Выпускать 30 миллионов брака невозможно. Китайцы бы сами не покупали свои автомобили. А они покупают».

«Не будет Китая — нам всем будет не очень здорово».

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