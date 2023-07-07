9 самых продаваемых кроссоверов в 2023 году: почему покупают, сколько стоят Эти автомобили пользуются наибольшим спросом в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам первой половины 2023 года российский авторынок показал рост — плюс 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Было продано 428 308 автомобилей, включая модели, которые были завезены альтернативным путем, минуя официальных дилеров. Положительная динамика объясняется тем, что весной прошлого года многие производители прекратили поставку машин в нашу страну, а из-за нехватки комплектующих были остановлены автомобильные заводы. Сейчас ситуация намного лучше, в Россию пришли новые бренды и покупателям есть из чего выбрать. Основная доля продаж приходится на кроссоверы. Какие автомобили этого сегмента покупали россияне и почему — в материале NEWS.ru.



В 2012 году наш рынок установил рекорд — по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), тогда было продано 2 935 111 новых автомобилей. С тех пор по разным причинам спрос на машины в России снижался, а пик падения был в прошлом году — реализовали лишь 687 370 автомобилей. В этом году ситуация заметно лучше, чем в 2022-м. «Мы видим, что рынок восстанавливается и к концу 2023 года может достичь объема в 1 млн проданных легковых и легких коммерческих автомобилей», — заявил председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

И одним из главных драйверов восстановления авторынка являются кроссоверы. Если посмотреть на статистику продаж по итогам первых шести месяцев 2023 года, то окажется, что в топ-25 входят всего две модели, которые не относятся к категории кроссоверов или внедорожников — это российские Lada Granta и Vesta. Стоит отметить, что Granta является самой популярной моделью в стране, за первое полугодие было продано почти 100 тыс. автомобилей.

Lada Niva

Почему покупают: низкие цены, высокая проходимость, дешевые запчасти

Самым популярным автомобилем сегмента SUV в России является «Нива» — по итогам 6 месяцев 2023 года было продано 38 160 машин. Причем в статистике АЕБ под одним именем представлено сразу две модели: старая Niva Legend, которую начали выпускать еще в 1977 году, и модель под названием Niva Travel — несколько лет назад она продавалась как Chevrolet Niva.

«Нивы» — самые дешевые внедорожники на рынке. Согласно прайс-листу АвтоВАЗа, старая «Нива» стоит от 822 тыс. руб. до 902 тыс. руб. Цена Niva Travel начинается от 1 042 900 руб., а модель в максимальной комплектации KHL, которая посвящена российской хоккейной лиге, стоит 1 312 900 руб. Она создана на базе комплектации Luxe с подогревом сидений и ветрового стекла, камерой заднего вида, кондиционером, мультимедийной системой, парктроником, также машина получила шноркель, легкосплавные диски и внедорожные шины.

Двигатели и трансмиссия у моделей почти одинаковые: под капотом скрывается бензиновый мотор объемом 1,7 л, который выдает 80–83 л.с., коробка передач на машинах только механическая 5-ступенчатая, плюс есть полный привод с блокировкой дифференциалов. В проходимости с «Нивами» мало кто может поспорить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Lada Niva

Chery Tiggo 7 PRO

Почему покупают: стильный дизайн, богатая комплектация

Самый популярный кроссовер марки Chery — по итогам 6 месяцев 2023 года было продано 20 894 машины этой модели. Tiggo 7 PRO представляет собой среднеразмерный кроссовер длиной 4500 мм, который имеет дорожный просвет 190 мм. Автомобиль приводится в движение бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Правда, привод только передний — полноприводные версии Tiggo 7 PRO в России не продаются.

Большим плюсом Tiggo 7 PRO является богатое оснащение. Автомобиль представлен в России только в двух комплектациях: Elite и Prestige. Даже в Elite уже есть рейлинги, динамические указатели поворотов, камера заднего вида, обогрев передних и задних кресел, несколько больших экранов перед глазами водителя, кожаная отделка кресел. А цена машины в базовой версии составляет с учетом действующей скидки 2 579 900 руб.

Фото: Chery Chery Tiggo 7 PRO

Haval Jolion

Почему покупают: один из самых доступных иностранных кроссоверов на рынке, возможность купить машину с полным приводом

Haval Jolion длиной 4472 мм является одним из самых доступных иностранных кроссоверов на российском рынке — базовая версия с 1,5-литровым мотором (143 л.с.) и механической коробкой стоит 1,8 млн руб. Правда, таких моделей у дилеров мало. Чаще всего в продаже можно встретить Jolion в средних и богатых комплектациях за 2,1–2,4 млн руб., которые имеют автоматическую коробку передач (ее роль выполняет 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением).

Большим плюсом Haval Jolion является то, что модель выпускается не только с передним, но и с полным приводом. Причем такие автомобили оснащаются более мощным двигателем, который выдает уже 150 л.с. Цена полноприводных Jolion — от 2 269 000 руб. За 6 месяцев 2023 года в России было продано 19 809 Haval Jolion.

Фото: Пресс-служба HAVAL Haval Jolion

Geely Coolray

Почему покупают: богатая комплектация, современный дизайн

Geely Coolray собирается в Республике Беларусь (продано 14 132 шт. за 6 месяцев 2023 года). В Россию поставляют машины с бензиновым мотором объемом 1,5 л (150 л. с.) и с автоматической коробкой передач — 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Привод у машины только передний.

Автомобиль в базовой версии Comfort стоит от 2 174 900 руб., но более интересными выглядят модели в максимальной версии Flagship Sport, которые обойдутся в 2 384 990 руб. Такие Coolray имеют массу всевозможных «наворотов», включая штатный видеорегистратор, систему кругового обзора, систему автоматической парковки и другие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Geely Coolray

Omoda C5

Почему покупают: необычный дизайн, почти премиум-класс, салон с большими экранами

Omoda была создана концерном Chery совсем недавно, причем специально для российского рынка. Марка позиционируется как производитель «почти премиальных» автомобилей: в иерархии концерна бренд Omoda стоит посередине между относительно простыми Chery и более роскошными моделями марки Exeed. Первой моделью марки стал кроссовер С5 — за 6 месяцев 2023 года продано 13 402 машины.

Это среднеразмерный кроссовер длиной 4400 мм с дорожным просветом 190 мм, который имеет не только стильный дизайн экстерьера, но и современный салон с множеством «наворотов»: беспроводная зарядка «гаджетов», большой экран мультимедийной системы, виртуальная панель приборов, навигатор, камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль и прочее.

В базовых версиях модель имеет привод только на переднюю ось (такие авто оснащаются бензиновым мотором объемом 1,5 л на 147 л.с. и вариатором). Есть версии с полным приводом и мотором объемом 1,6 л (150 л.с.). Причем такой двигатель уже работает в паре с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Стартовая цена Omoda C5 без учета спецпредложений при сдаче старой машины в трейд-ин и прочее — 2 509 900 руб. Ну а полноприводные авто можно купить за 2 959 900 руб.

Фото: Omoda Omoda C5

Chery Tiggo 4 PRO

Почему покупают: относительно невысокая цена, интересный дизайн

Самый доступный кроссовер Chery на российском рынке — Tiggo 4 PRO без использования кредита и трейд-ина можно купить за 2 019 900 руб. — разошелся в 2023 году в количестве 13 120 шт. Эта модель чуть меньше Tiggo 7 PRO, да и оснащение у нее немного проще. Например, если под капотом Tiggo 7 PRO стоит 147-сильный мотор, то «четверка» в базовой версии оснащается двигателем мощностью лишь 113 л.с., который работает в паре с механической коробкой. Правда, есть версия с мотором мощностью 147 л.с. и вариатором — она стоит чуть больше 2,3 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Chery Tiggo 4 PRO

Chery Tiggo 8 PRO

Почему покупают: просторный салон, 7 мест, богатое оснащение

Следом за маленьким Chery Tiggo 4 PRO идет самый большой кроссовер этой китайской компании — модель Tiggo 8 PRO, которая имеет длину 4722 мм (продано 8532 шт. за 6 месяцев 2023 года). Большим плюсом этого автомобиля являются три ряда кресел — в салоне одновременно может поместиться сразу 7 человек. Все остальные модели в рейтинге — 5-местные.

Chery Tiggo 8 PRO оснащается мотором объемом 1,6 л (186 л.с.) и роботизированной трансмиссией. Цена модели — от 3 259 900 руб. (без учета скидки за трейд-ин и кредит). Комплектация очень богатая с огромными экранами в салоне, кожаной отделкой, обогревом кресел, руля и лобового стекла, системой кругового обзора и многим другим.

Интересно, что в России продается сразу несколько версий Tiggo 8 PRO: помимо переднеприводной базовой есть еще модель 8 PRO MAX, которая имеет полный привод и 2-литровый мотор мощностью 197 л.с. А еще есть модель Tiggo 8 PRO e+. Это уже гибрид, который можно подзаряжать от обычной электрической розетки, он способен проехать без использования бензинового мотора до 75 км. Но такой автомобиль стоит уже 4 449 900 руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Chery Tiggo 8 PRO

Haval F7х и F7

Почему покупают: большой выбор комплектаций, 2 типа кузова, возможность купить машину с полным приводом

В первую десятку самых популярных кроссоверов по итогам 6 месяцев 2023 года входят сразу две похожие модели Haval: F7х и F7 (6829 шт. и 6659 шт. соответственно). Автомобили идентичны в технической части и с похожим интерьером. Их главное отличие в форме задней части — если F7 сделан как классический кроссовер, то F7х выполнен в стиле «внедорожных купе» с покатой задней частью крыши. Эти модели крупнее Jolion, но при этом тоже могут иметь мотор объемом 1,5 л (150 л. с.). Хотя ставят на кроссоверы и 2-литровый агрегат (190 л.с.). Коробка передач — только автоматическая, а привод может быть передним или полным.

У Haval F7 богатые комплектации, самая простая версия стоит от 2 299 000 руб. Правда, в наличии у дилеров машины обычно подороже — за 2,5–2,6 млн руб. Более стильный F7x стоит минимум 2 349 000 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Haval F7

Exeed LX

Почему покупают: премиальный бренд, богатое оснащение

Марка Exeed является самой премиальной у концерна Chery: эти автомобили имеют дорогую отделку салона и богатое оснащение. С технической точки зрения модель LX похожа на другие кроссоверы Chery, которые продаются на нашем рынке: бензиновый мотор объемом 1,5 л выдает 147 л.с., вместе с ним работает вариатор. Правда, с конца прошлого года Exeed LX получил полноприводную версию с 1,6-литровым мотором (150 л.с.) с 7-ступенчатым роботом.

Цена Exeed LX — от 3 млн руб., а полноприводная версия стоит 3 790 000 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Exeed LX

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