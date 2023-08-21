Audi вслед за BMW и Mercedes отключили от ПО: что изменится для россиян Теперь за элементарные работы просят огромные деньги

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Audi, BMW и Mercedes-Benz отключили российские дилерские центры от заводского программного обеспечения (ПО). Сильнее всего это решение ударит по владельцам новых машин с современными мультимедийными системами, которые больше не смогут получать обновления программ. Возникнут и другие проблемы — например, нельзя будет получить новый ключ при утере старого. Что ждет владельцев премиальных немецких авто, насколько подорожает сервис и какой есть выход из ситуации — в материале NEWS.ru.

Проблемы у BMW и Audi возникли еще пару месяцев назад. Они касаются не только программ для диагностики машин. Например, в настоящее время нельзя сделать новый ключ для запуска машины. Например, если потерять оба комплекта ключей от Audi, то машину нельзя будет завести.

«Кроме проблем с созданием дубликатов ключей, невозможно будет установить узлы, где требуется программирование: блоки управления, коробку передач, парктроники и так далее», — заявил «Известиям» один из сотрудников дилерского центра Audi. Станции техобслуживания больше не могут просматривать пробеги автомобилей, историю обслуживания и выполнять многие другие процедуры.

Помимо Audi проблемы возникли у дилеров BMW. Ранее об отключении от ПО говорили дилеры Mercedes-Benz и Land Rover. В пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России — подтвердили информацию об отключении от заводского ПО и заявили, что «ремонт и обслуживание иномарок будет проводиться на основе накопленного многолетнего опыта и знаний». «Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — рассказали в «МБ РУС».

Чем грозит отключение дилеров от ПО производителя

Помимо таких проблем, как невозможность сделать новый ключ или обновить прошивку, водители столкнутся и с другими сложностями. Главная состоит в том, что фактически производители перестали заниматься сопровождением автомобиля и контролем за ее судьбой в России. Современные машины не просто так часто называют «гаджетами на колесах»: они имеют большое число всевозможных электронных датчиков, мультимедийных комплексов, обладают возможностью дистанционного запуска и обновления прошивки. Но если на компьютер или смартфон можно спокойно скачивать обновления программ, то с Audi, BMW и Mercedes-Benz это сделать уже не получится.

Да и с гарантийным обслуживанием могут быть проблемы, особенно если речь идет не о механических поломках, а о сбоях в работе программ или каких-то электронных блоках — не исключено, что дилеры попросту не смогут поменять их. «Можно смело утверждать, что официальные дилеры стали не очень-то официальными. И что действовать они будут так же, как действовали прежде серые дилеры и СТО», — считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Ранее официальные дилеры имели перед другими сервисами большое преимущество — непосредственную поддержку со стороны производителя, что давало технологические превосходство при решении сложных задач. Однако сейчас такого превосходства уже не будет: все оказались в одинаковых условиях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В ремонтном цехе центра техобслуживания автомобилей Mercedes-Benz

Владельцы каких авто пострадают больше всего

Особенно трудно придется покупателям новых электромобилей, которые были технологическими флагманами компаний: например, таких как кроссовер Audi e-tron. Ведь у этой модели обновление программного обеспечения часто не только улучшало старые функции, но и делало автомобиль более мощным и дальнобойным благодаря новым режимам сохранения энергии. В 2021 году обладатели Audi e-tron 55 quattro могли совершенно бесплатно поставить новый софт, благодаря которому пробег машины увеличивался на 5%, или 20 км.

Будут сложности и у покупателей электромобилей Mercedes-Benz EQS и EQE, которые могут завозить в страну неофициальным путем. Ведь если дилеры Audi хотя бы проходили обучение по ремонту e-tron, то что делать с EQS и EQE, многие российские мастера даже не знают.

Сколько просят дилеры за дубликат ключа зажигания

Представители дилеров немецких премиальных марок на официальном уровне отказались рассказать NEWS.ru методы, которые они будут использовать для обхода запрета на официальное ПО.

Однако на условиях анонимности сотрудники компаний рассказали, что сейчас активно работают над возможностью подключиться к сервисам через «не российские» дилерские центры. Кроме того, компании планируют использовать неофициальное программное обеспечение от китайских производителей, которое позволяет проводить диагностику машин и перепрошивать софт.

«Сейчас самый сложный период. Пока сервисы еще не адаптировались, не поставили новые программы и не научились жить без официального ПО. Однако можете не сомневаться — скоро это произойдет. Вернее, уже происходит. Правда, некоторые сервисы нагло пользуются возникшей среди автовладельцев паникой. Ко мне буквально на прошлой неделе обращался владелец кроссовера BMW, который потерял ключ. В Санкт-Петербурге один из дилеров просит за новый ключ 500 тыс. руб. Другой — 1 млн рублей. Вся машина стоит 10 млн руб., и за один только ключ просят 10% от ее стоимости! Уверен, что это временно. Скоро ситуация стабилизируется, ибо не может ключ для автомобиля стоить так дорого. При этом важно отметить — проблем с ключами для массовых моделей Volkswagen, Skoda или Audi нет и не будет. На ту же Skoda Octavia ключ можно сделать без проблем», — рассказал NEWS.ru генеральный директор автосервиса «Кинг-Авто» Евгений Гульчин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продажа автомобилей в автосалоне «Ауди Центр»

Что будет с ценами на ремонт и обслуживание

Цены на ремонт и обслуживание Audi, BMW и Mercedes-Benz, скорее всего, будут расти. Однако это будет связано не со сложностями с программным обеспечением, а с падением курса рубля по отношению к мировым валютам. Ведь если еще в январе евро стоил около 73–75 руб., то в последнее время он закрепился выше отметки 100 руб.

При этом в первой половине 2023 года после резкого роста цен на многие комплектующие, который был отмечен в 2022 году, стоимость запчастей даже начала снижаться. Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев еще недавно уверял, что цена запчастей по сравнению со сложным 2022 годом по некоторым маркам снизилась на 30–40% — это касается таких брендов, как Audi, Hyundai, KIA, Mitsubishi и Nissan. При этом важно отметить, что по сравнению с докризисным 2021 годом цены на комплектующие и расходники сейчас все равно выше на 21–25%. Но курс рубля наверняка изменит тенденцию на снижение цен.



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