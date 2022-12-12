FT: стоимость владения электромобилем сравнялась с бензиновыми авто

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Из-за резкого скачка цен на топливо в этом году стоимость владения и эксплуатации электромобиля сравнялась или стала ниже аналогичных показателей для бензиновых или дизельных авто, сообщает Financial Times со ссылкой на данные лизинговой компании LeasePlan. По данным компании, несмотря на более дорогой аккумуляторный двигатель, эксплуатационные расходы электромобиля оказались значительно ниже из-за меньших трат на обслуживание и дешевой заправки.

Электромобили почти во всех сегментах и странах Европы сейчас стоят столько же или дешевле по совокупной стоимости владения, чем бензиновые или дизельные автомобили, — отмечают эксперты.

Так, стоимость стандартного семейного автомобиля Ford Kuga сравнялась со стоимостью с электрическим аналогом Skoda Enyaq или оказалась дешевле него в 19 из 22 европейских стран, включая Великобританию, Францию, Германию и Нидерланды. При этом затраты на зарядку сегодня составляют около 15% от стоимости владения и эксплуатации электромобиля, а стоимость заправки дизельной модели составляет около 28% от общей стоимости владения.

В прошлом году сообщалось, что 92% россиян готовы когда-либо пересесть на электрокары. При этом положительно такие автомобили оценили 46% респондентов, а 19% в них «не верят». От пользования электрокарами многих отталкивали низкая автономность машин, плохо развитая инфраструктура зарядных станций и высокие цены.