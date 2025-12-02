Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:33

Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей

Автоэксперт Хайцеэр: средства с утильсбора можно направить на автокредиты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Часть средств с утильсбора можно направить на льготные автокредиты, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. По его мнению, это может повысить популярность отечественных машин.

Важным дополнением были бы программы стимулирования приобретения отечественного автомобиля. Например, доступные автокредиты или рассрочки. Вообще, часть средств, которые страна получает в виде утилизационного сбора, стоило бы направить не только автопроизводителям, но и в сторону покупателей, — заявил Хайцеэр.

По мнению автоэксперта, помимо развития производства отечественных автомобилей необходимо также регулировать цены. Он отметил, что также надеется на рост их качества и надежности.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря на российском автомобильном рынке введены в действие повышенные ставки утильсбора для большинства импортных автомобилей. Повышение сбора составляет от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от объема и мощности двигателя.

автомобили
утильсбор
автоэксперты
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кто встречает Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Российские лыжники добились нейтрального статуса в соревнованиях на ОИ
В России началось нашествие ос из-за аномально теплой погоды
Российским банкам продлили право скрывать чувствительные к санкциям данные
Паралимпийцы добились права на российский флаг
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.