Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей Автоэксперт Хайцеэр: средства с утильсбора можно направить на автокредиты

Часть средств с утильсбора можно направить на льготные автокредиты, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. По его мнению, это может повысить популярность отечественных машин.

Важным дополнением были бы программы стимулирования приобретения отечественного автомобиля. Например, доступные автокредиты или рассрочки. Вообще, часть средств, которые страна получает в виде утилизационного сбора, стоило бы направить не только автопроизводителям, но и в сторону покупателей, — заявил Хайцеэр.

По мнению автоэксперта, помимо развития производства отечественных автомобилей необходимо также регулировать цены. Он отметил, что также надеется на рост их качества и надежности.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря на российском автомобильном рынке введены в действие повышенные ставки утильсбора для большинства импортных автомобилей. Повышение сбора составляет от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей в зависимости от объема и мощности двигателя.