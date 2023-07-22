Yonhap: тещу президента Южной Кореи арестовали за подделку документа

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Правоохранительные органы арестовали тещу президента Южной Кореи Юн Сок Еля за подделку банковского документа о балансе на счете, сообщило агентство Yonhap. Сейчас родственнице главы государства Чхве Ын Сун 78 лет.

Задержание произошло после того, как суд отклонил ее апелляцию на приговор о лишении свободы, вынесенный в 2021 году. Ей грозит один год лишения свободы за нарушение закона, два года назад Чхве Ын Сун не была арестована.

На заседании суда она заявила о своей невиновности и потеряла сознание после отклонения апелляции. Женщина обвиняется в подделке справки о внесении на счет 34,7 млрд вон (около $27 млн). Документ она использовала для покупки земельных участков в 2013 году. Суд посчитал это тяжким преступлением.

Теща южнокорейского президента уже проходила по делу о мошенничестве в 2015 году. Тогда ее обвинили в открытии центра по уходу за пожилыми без медицинской лицензии. За это от государственного страхования Чхве Ын Сун получила $1,7 млн. Но в прошлом году сеульский суд признал женщину невиновной.

Недавно стало известно, что 28-летнюю американскую модель Джиджи Хадид арестовали за хранение наркотиков. Свое задержание девушка прокомментировала словами «все хорошо, что хорошо кончается».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.