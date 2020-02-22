Препарат для лечения гриппа «Фавипиравир» в Японии будут использовать для борьбы с коронавирусом. Данную информацию в субботу, 22 февраля, огласил глава Министерства здравоохранения, труда и благоустройства азиатской страны Кацунобу Като.
По словам главы ведомства, указанному препарату в настоящее время отдаётся предпочтение при выборе лекарства для борьбы с коронавирусом. Однако этот вариант всё ещё является предварительным. Минздрав Японии окончательно пока что не определился с выбором средства.
Мы пока не определились с конкретным лекарством для борьбы с коронавирусом. Тем не менее, с учетом мнений иностранных специалистов, мы склоняемся к препаратам против гриппа, в первую очередь к препарату «Фавипиравир». Основные принципы лечения коронавируса будут утверждены в ближайшие дни, — заявил министр в эфире телеканала Yomiuri TV.
Прежде препарат использовали не только против гриппа, но и во время борьбы с лихорадкой Эбола.
На данный момент от коронавируса погибли 2345 тыс. человек, еще 76 228 тыс. человек заразились, более 20,6 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что число инфицированных коронавирусом в США достигло 34 человек. А в Италии зафиксирована первая смерть от COVID-2019. Его жертвой стал 78-летний пациент госпиталя в городе Падуя.