https://static.news.ru/photo/3d34baca-5540-11ea-89ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Препарат для лечения гриппа «Фавипиравир» в Японии будут использовать для борьбы с коронавирусом. Данную информацию в субботу, 22 февраля, огласил глава Министерства здравоохранения, труда и благоустройства азиатской страны Кацунобу Като.

По словам главы ведомства, указанному препарату в настоящее время отдаётся предпочтение при выборе лекарства для борьбы с коронавирусом. Однако этот вариант всё ещё является предварительным. Минздрав Японии окончательно пока что не определился с выбором средства.

Мы пока не определились с конкретным лекарством для борьбы с коронавирусом. Тем не менее, с учетом мнений иностранных специалистов, мы склоняемся к препаратам против гриппа, в первую очередь к препарату «Фавипиравир». Основные принципы лечения коронавируса будут утверждены в ближайшие дни, — заявил министр в эфире телеканала Yomiuri TV.

Прежде препарат использовали не только против гриппа, но и во время борьбы с лихорадкой Эбола.

На данный момент от коронавируса погибли 2345 тыс. человек, еще 76 228 тыс. человек заразились, более 20,6 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число инфицированных коронавирусом в США достигло 34 человек. А в Италии зафиксирована первая смерть от COVID-2019. Его жертвой стал 78-летний пациент госпиталя в городе Падуя.