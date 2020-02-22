https://static.news.ru/photo/2dea513e-54f9-11ea-ae35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lui Siu Wai/XinHua

Вернулись в Соединённые Штаты из зарубежных поездок заражёнными 11 человек, двоим вирус передался внутри страны.

Ещё 21 человека из общего числа инфицированных привезли в США спецрейсами Госдепа, троих — из Ухани, 18 — с борта круизного лайнера Princess Diamond, стоящего в Японии. Данные подтверждены Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Как писал NEWS.ru ранее, Италия при необходимости может приостановить Шенгенское соглашение для предотвращения распространения коронавируса. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джузеппе Конте.