Вернулись в Соединённые Штаты из зарубежных поездок заражёнными 11 человек, двоим вирус передался внутри страны.
Ещё 21 человека из общего числа инфицированных привезли в США спецрейсами Госдепа, троих — из Ухани, 18 — с борта круизного лайнера Princess Diamond, стоящего в Японии. Данные
Как писал NEWS.ru ранее, Италия при необходимости может приостановить Шенгенское соглашение для предотвращения распространения коронавируса. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
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