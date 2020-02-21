https://static.news.ru/photo/b64ce138-54e8-11ea-bf8a-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Фото: Cosimo Martemucci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Италия при необходимости может приостановить Шенгенское соглашение для предотвращения распространения коронавируса. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Если будут складываться условия, которые требуют обеспечения максимальной предосторожности, мы готовы пойти на любые меры для защиты здоровья населения, — сказал политик в эфире Facebook.

По его словам, пока ситуация под контролем.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

Как писал NEWS.ru, число излечившихся от новой коронавирусной инфекции в китайской Ухани за день впервые превысило число заболевших, поступивших в медучреждения за сутки. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.