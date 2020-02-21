https://static.news.ru/photo/4ff3ebb2-54b5-11ea-8fca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число излечившихся от новой коронавирусной инфекции в китайской Ухани за день впервые превысило число заболевших, поступивших в медучреждения за сутки. Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По словам чиновника, которые приводит «Синьхуа», в Китае впервые с начала эпидемии зарегистрирован рекордный показатель выздоровевших за день. Так, в течение 20 февраля из больниц по всей стране были выписаны более 2 тысяч человек.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 20 февраля эпидемия затронула более 75,4 тысячи человек по всему миру. Она уже унесла жизни 2236 заболевших. Выздороветь удалось 18264 пациентам. Китай, как ранее писал NEWS.ru уже запустил производство первого лекарства от болезни.