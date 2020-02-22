https://static.news.ru/photo/4c8760b2-5500-11ea-98a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Peng/Keystone Press Agency

Пациент, чей тест на коронавирус показал положительный результат, скончался 21 февраля.

Уточняется, что умершему мужчине было 78 лет, он ушёл из жизни от осложнений течения заболевания в госпитале в городе Падуя на севере стране. Информацию подтвердил губернатор области Венето Луку Дзайю, передаёт агентство АНСА.

Как писал NEWS.ru ранее, число заражённых коронавирусом в США достигло 34 человек. Вернулись в Соединённые Штаты из зарубежных поездок заражёнными 11 человек, двоим вирус передался внутри страны.