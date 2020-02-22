Пациент, чей тест на коронавирус показал положительный результат, скончался 21 февраля.
Уточняется, что умершему мужчине было 78 лет, он ушёл из жизни от осложнений течения заболевания в госпитале в городе Падуя на севере стране. Информацию подтвердил губернатор области Венето Луку Дзайю,
Как писал NEWS.ru ранее, число заражённых коронавирусом в США достигло 34 человек. Вернулись в Соединённые Штаты из зарубежных поездок заражёнными 11 человек, двоим вирус передался внутри страны.
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