Япония выразила протест Северной Корее из-за пуска баллистической ракеты

Японские власти выразили протест КНДР из-за пуска ракеты, сказал министр обороны Нобуо Киси в эфире телеканал NHK. Он отметил, что военные Северной Кореи провели испытания баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Она пролетела на высоте 50 километров, дальность полёта составила 600 километров.

Мы заявили протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине, — сказал министр.

Глава КНДР Ким Чен Ын ранее сообщил, что страна должна укреплять свою военную мощь, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны враждебных сил. Также он подчеркнул, что «огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь» выступают в качестве гарантии безопасности страны в современном мире, где идёт жестокое противостояние враждебных сил.

25 апреля в рамках парада в честь годовщины основания Корейской народной армии Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он добавил, что функция оружия не может ограничиваться только «предотвращением войны».