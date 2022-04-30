Ким Чен Ын заявил о необходимости «превентивно сдерживать» ядерную угрозу ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что нужно «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу

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КНДР должна укреплять свою военную мощь, чтобы «превентивно и тщательно сдерживать» ядерную угрозу со стороны враждебных сил. Об этом заявил Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием Корейской народной армии. Его слова передает Центральное информационное агентство (ЦТАК).

Во встрече лидера Северной Кореи с военными также приняли участие зампред Центрального военного комитета партии и секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон, а также министр обороны Ли Ён Гиль.

Ким Чен Ын выразил твёрдую волю ЦК партии надёжно сохранять абсолютное преимущество наших революционных вооружённых сил <...> чтобы при необходимости превентивно и последовательно сдержать и разгромить все опасные попытки и угрожающие акции, включая <...> ядерную угрозу со стороны враждебных сил, — говорится в сообщении ЦТАК.

Также руководитель КНДР подчеркнул, что «огромная наступательная мощь и подавляющая военная мощь» выступают в качестве гарантии безопасности страны в современном мире, где идёт жестокое противостояние враждебных сил.

25 апреля в рамках парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) Ким Чен Ын также заявил о том, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Он также добавил, что функция оружия не может ограничиваться только «предотвращением войны».

Тем временем в США раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР. Как оказалось, в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи.