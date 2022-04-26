Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР Yonhap: Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Планы на будущее политик озвучил в рамках парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Мы будем принимать меры для ещё большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости, — заявил Ким Чен Ын.

Он также добавил, что функция оружия не может ограничиваться только «предотвращением войны», потому Северная Корея будет готовиться, чтобы в любой момент иметь возможность задействовать их «особую сдерживающую силу».

Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил, — заявил Ким Чен Ын.

17 апреля сообщалось, что Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Снаряды пролетели 110 километров. Максимальная высота полёта составила 25 километров, скорость 4 маха (около 4795 километров в час).

Тем временем в США раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР. Как оказалось, в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи.