Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Планы на будущее политик озвучил в рамках парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
Мы будем принимать меры для ещё большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости, — заявил Ким Чен Ын.
Он также добавил, что функция оружия не может ограничиваться только «предотвращением войны», потому Северная Корея будет готовиться, чтобы в любой момент иметь возможность задействовать их «особую сдерживающую силу».
Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил, — заявил Ким Чен Ын.
17 апреля сообщалось, что Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Снаряды пролетели 110 километров. Максимальная высота полёта составила 25 километров, скорость 4 маха (около 4795 километров в час).
Тем временем в США раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР. Как оказалось, в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи.