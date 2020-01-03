https://static.news.ru/photo/2e0a6894-2e10-11ea-b742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf imagebroker.com/Global Look Press

Численность коренного населения Японии в 2019 году сократилась на 512 тысяч человек. Столь резкое уменьшение зафиксировано впервые за 120 лет, сообщили в национальном министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Также впервые за весь период сбора данных показатель рождаемости упал иже отметки в 900 тысяч младенцев. В 2019 году появились на свет 864 тысячи детей, передаёт «Интерфакс». Рождаемость стабильно снижается в течение нескольких десятилетий: отметка в 1 млн была пройдена в 2016 году. Пиковые значения рождаемости выше 2 млн были зафиксированы в середине 1970-х годов.

При этом смертность в Японии постоянно растёт. В 2019 году, по предварительным оценкам, она достигла исторического максимума в 1,37 млн человек.

По оценкам японского правительства, население страны в следующие 25 лет сократится примерно на 16 млн человек, или на 13%.

Население Японии является самым старым в мире: почти 28% японцев — старше 65 лет.

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы российского правительства Татьяна Голикова призвала россиянок активнее рожать «для самоутверждения страны».