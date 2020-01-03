Численность коренного населения Японии в 2019 году сократилась на 512 тысяч человек. Столь резкое уменьшение зафиксировано впервые за 120 лет, сообщили в национальном министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения.
Также впервые за весь период сбора данных показатель рождаемости упал иже отметки в 900 тысяч младенцев. В 2019 году появились на свет 864 тысячи детей,
При этом смертность в Японии постоянно растёт. В 2019 году, по предварительным оценкам, она достигла исторического максимума в 1,37 млн человек.
По оценкам японского правительства, население страны в следующие 25 лет сократится примерно на 16 млн человек, или на 13%.
Население Японии является самым старым в мире: почти 28% японцев — старше 65 лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы российского правительства Татьяна Голикова призвала россиянок активнее рожать «для самоутверждения страны».
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