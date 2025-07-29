В Японии арестовали сына россиянки по подозрению в убийстве матери Kyodo: сын убитой россиянки в японской Осаке признался в преступлении

В Японии задержан сын российской гражданки, погибшей в Осаке, сообщило агентство Kyodo. 21-летний Канэки Ито подозревается в убийстве своей матери Елены Ито, тело которой было обнаружено в конце июня.

По данным следствия, молодой человек признался, что избил мать, после чего задушил ее. Согласно показаниям подозреваемого, он также похитил около 15 тысяч иен (чуть больше восьми тысяч рублей) из кошелька погибшей.

Тело женщины обнаружил ее бывший супруг, который несколько дней не мог связаться с экс-женой. На лице погибшей были видны следы избиения, а на правой руке — повреждения, указывающие на попытки самозащиты.

Следователи установили, что смерть наступила утром 26 июня от теплового удара. Несмотря на наличие трех кондиционеров в квартире, ни один из них не работал в дни, когда температура в Осаке достигала 33 градусов. По версии следствия, после избиения женщина не могла самостоятельно передвигаться.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего Такехису Мияваки. Мужчина 10 лет жил в квартире с останками своей матери. Полицейские, прибыв в дом Мияваки, обнаружили захламленное жилище и скелет в туалете.

До этого стало известно, что в Барнауле муж расчленил свою супругу и скрыл следы преступления. Весной родственники думали, что женщина уехала на заработки, тогда как ее тело все это время было у мужа в морозилке. И жертва, и подозреваемый имели в прошлом проблемы с законом.