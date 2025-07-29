«Как обидно»: Губерниев отреагировал на серебро Шлейхера и Тернового Губерниев назвал обидным серебро Шлейхера и Тернового на ЧМ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев расстроился «обидными» результатами спортсменов Никиты Шлейхера и Руслана Тернового, заявив об этом в своем Telegram-канале. Они завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира.

Как же обидно! Шлейхер и Терновой… Такой подарок Китай нам преподнес. Но я настаиваю, что все равно ребята — молодцы. Шлейхер и Терновой — вторые! Вторая медаль серебряная, на равных боремся с Китаем. Все равно хорошо, воодушевлены. Впереди — плавание, — поделился мнением Губерниев.

Российский дуэт набрал 428,7 балла. Победителями стали представители Китая Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн — у них 429,63 балла. Бронзовыми призерами стали американцы Джошуа Хедберг и Карсон Тайлер. Разрыв между первым и вторым местом составил менее одного балла.

Ранее российские прыгуны в воду Анна Конаныхина и Александр Бондарь завоевали бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Сингапуре. Их результат — 311,88 балла. В то же время китайцы и северокорейцы показали более высокие результаты — 323,04 и 322,98 балла соответственно.