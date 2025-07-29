Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 16:06

«Как обидно»: Губерниев отреагировал на серебро Шлейхера и Тернового

Губерниев назвал обидным серебро Шлейхера и Тернового на ЧМ

Никита Шлейхер и Руслан Терновой Никита Шлейхер и Руслан Терновой Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев расстроился «обидными» результатами спортсменов Никиты Шлейхера и Руслана Тернового, заявив об этом в своем Telegram-канале. Они завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира.

Как же обидно! Шлейхер и Терновой… Такой подарок Китай нам преподнес. Но я настаиваю, что все равно ребята — молодцы. Шлейхер и Терновой — вторые! Вторая медаль серебряная, на равных боремся с Китаем. Все равно хорошо, воодушевлены. Впереди — плавание, — поделился мнением Губерниев.

Российский дуэт набрал 428,7 балла. Победителями стали представители Китая Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн — у них 429,63 балла. Бронзовыми призерами стали американцы Джошуа Хедберг и Карсон Тайлер. Разрыв между первым и вторым местом составил менее одного балла.

Ранее российские прыгуны в воду Анна Конаныхина и Александр Бондарь завоевали бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Сингапуре. Их результат — 311,88 балла. В то же время китайцы и северокорейцы показали более высокие результаты — 323,04 и 322,98 балла соответственно.

Дмитрий Губерниев
чемпионаты
результаты
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксирован масштабный сбой в работе сайта «Почты России»
Одна рок-группа пополнила список террористов и экстремистов
На Украине узнали о панике Сырского из-за обрушения фронта
Глава российской территориальной администрации пострадала после удара ВСУ
Нужны гранат и орехи: готовим лечо «Восточный базар»
Компания погасила долг в 6,2 млрд рублей и избежала уголовного дела
Россиянке пришлось биться в суде, чтобы оспорить собственную смерть
Ряд стран ЕС обвинили в попытках стравить Грузию с Россией
Российскую журналистку приговорили к 12 годам заключения
В Госдуме предрекли скорое завершение СВО по одной причине
Стилист рассказала о самых трендовых принтах этого лета
Грозовые ливни и духота до +40? Погода в Москве на выходные: чего ждать
Стали известны детали роскошной свадьбы дочери Стива Джобса за $6,7 млн
Работники ПАЗ ушли в отпуск до 3 августа
Главреда крупного спортивного СМИ повторно оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
В России начнут предупреждать о массовых отключениях интернета по СМС
СК раскрыл подробности дела об изнасиловании проспавшей остановку женщины
«Где здесь обязательство?»: в ГД раскритиковали ЦБ из-за падения рубля
Авиакомпания лишила сотни россиян багажа и получила поддержку в Сети
Как сэкономить до 100% на ЖКХ и капремонте: рабочие способы для пенсионеров
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.