В Китае сделали неутешительный для Украины прогноз Global Times: НАТО уменьшит поставки вооружения Украине из-за истощения стран Европы

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Европейские члены НАТО из-за экономического истощения будут вынуждены сократить помощь и поставки вооружений Украине. Это произойдёт довольно резко и поставки будут идти лишь символически, сообщает китайское издание Global Times.

Вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне, — подчеркивается в публикации.

В статье отмечается, что страны Европы сильно пострадали от конфликта на Украине. Это выражается в росте счетов за электроэнергию и высокой инфляции. На таком фоне падает общественная поддержка Украины.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян заявил изданию, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, хотя и призывает помогать Украине, вскоре может столкнуться с нарастающим давлением стран Европы.

Судя по их фактическому экономическому положению, если они продолжат, это станет для них невыносимым бременем. Такая помощь, безусловно, не будет устойчивой, — считает ученый.

В публикации также говорится о все более заметных противоречиях между США и Европой. Европейские политики догадались, что Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию и Европу, а также усилить зависимость континента от США, подчеркивается в статье.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО высоко оценивает предыдущие поставки Германии оружия Украине. По его словам, поставки оружия из Германии «спасают жизни». Столтенберг призвал призвал увеличивать военную помощь Украине и назвал это лучшим способом поддержать мир.