Генсек НАТО оценил роль оружия из ФРГ для Киева Столтенберг: немецкое оружие спасает жизни на Украине

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО высоко оценивает предыдущие поставки Германии оружия Украине, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag. По его словам, поставки оружия из Германии «спасают жизни». Столтенбрег призвал призвал увеличивать военную помощь Украине и назвал это лучшим способом поддержать мир.

Поддержка [Украины] со стороны Германии имеет решающее значение. Поставки оружия из Германии спасают жизни. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины, — заявил он.

Глава НАТО отметил, что чем больше будет военных успехов Украины, тем сильнее станет ее позиция на переговорах. Он признал трудности, с которыми сталкивается Запад, оказывая помощь Киеву, но напомнил о жертвах, которые несут сами украинцы.

Тем временем две трети стран — участниц НАТО исчерпали свои запасы вооружений для помощи Украине, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленный источник в Альянсе. Отмечается, что из 30 стран лишь 10 могут продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Несмотря на это, командование военного блока активно ищет возможность заменить дорогостоящее оборудование, например противотанковые комплексы Javelin, на более дешевые аналоги.

Со схожей информацией в сентябре выступал телеканал CNBC, указавший, что в США и Европе практически закончились запасы оружия для поставок на Украину.