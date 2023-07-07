В Индонезии три человека погибли от сибирской язвы

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В Индонезии три человека погибли от сибирской язвы, передает The Telegraph. Как минимум 90 человек заразились в пригороде Джакарты. По данным издания, вспышка произошла после того, как местный житель решил раздать зараженное мясо своей умершей коровы соседям.

Издание отмечает, что местные власти начали расследование произошедшего.

6 июля в Туве был выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, состояние заболевших стабильное. По информации Роспотребнадзора, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч кв. метров территорий.

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служат внешняя среда и животные.

Первый случай заражения сибирской язвой был зафиксирован 30 июня. Житель села Бижиктиг-Хая в Туве в ночь с 23 на 24 июня находился на чабанской стоянке. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы.

В Роспотребнадзоре заявили, что угроза последующего распространения этого заболевания на территории России в настоящий момент исключена.