В Индонезии произошло землетрясение В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Фото: BNPB/XinHua/Global Look Press

Индонезия, поврежденный дом после землетрясения магнитудой 7,5

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Землетрясение зафиксировано в 06:28 по местному времени (09:28 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах от города Джаяпура в провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 43 километров.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. В тот же день произошло еще одно землетрясение с аналогичной магнитудой.

В Турции объявили семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца. По последним данным, погиб 12 391 человек, число пострадавших достигло 63 тысяч.

Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что землетрясение в Турции можно отнести к аномалиям, так как первые подземные толчки были сопоставимы со вторым землетрясением. Он пояснил, что обычно афтершоки бывают слабее первого толчка.