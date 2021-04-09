В Индии объявили четвёртую волну пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/4b75c9f4-9acb-11eb-8ad6-96000091f725_660.jpg Фото: DANISH SIDDIQUI/Reuters

Пандемия коронавирусной инфекции в Индии вышла на новый пик. Премьер-министр страны Арвинд Кеджривал в экстренном обращении к гражданам объявил о новой, четвёртой волне.

За последние 24 часа в Дели было зарегистрировано 10732 случая. Днём ранее было зарегистрировано 7900 случаев. А позавчера их число составило 8521. Так что четвёртая волна пандемии опаснее третьей волны ноября, — констатировал политик, его обращение опубликовано в Twitter.

Говоря о возможных мерах борьбы, он отметил, что не считает локдаун выходом. По его мнению, это лишь замедлит распространение инфекции. Вместе с тем он отметил, что правительство было вынуждено ввести ограничения на работу кинотеатров, баров, ресторанов, общественного транспорта и других объектов массового скопления людей.

Кеджривал призвал сограждан не ложиться в больницы, если они переносят болезнь в лёгкой форме. Он подчеркнул, что лучше изолироваться дома, и медики будут контролировать состояние пациента на дому.

Индия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом — за всё время пандемии в стране заболели более 13,3 млн человек. По данным на 11 апреля, за последние сутки заразились свыше 150 тысяч граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что группу туристов из Индии, которые собирались вылететь на родину, задержали в гостинице в Санкт-Петербурге. Их направили в обсерватор после выявления коронавируса.