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05 июля 2025 в 13:00

Пури — простые лепешки из Индии! Воздушная сказка из муки, воды и секрета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пури — простые лепешки из Индии! Воздушная сказка из муки, воды и секрета. Они получаются пышными, хрустящими благодаря топленому маслу и идеально дополняют любые блюда, особенно легкие овощные или йогуртовые закуски. Попробуйте и почувствуйте себя в самом сердце Индии, не выходя из кухни!

Ингредиенты

  • Мука пшеничная хлебопекарная — 1 стакан
  • Вода теплая — 1/2 стакана
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Топленое масло — 4 ч. л.
  • Масло растительное рафинированное — 1 стакан

Приготовление

  1. Смешайте муку с солью, добавьте теплую воду. В центре сделайте углубление, влейте топленое масло. Замесите мягкое тесто, оставьте на 20 минут. Разделите тесто на 6 частей, раскатайте лепешки.
  2. Разогрейте масло в сковороде, жарьте лепешки по 20 секунд с каждой стороны до пышности. Готовые лепешки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Пури подают горячими, они великолепны с йогуртом, овощами или фруктами.

Ранее мы делились рецептом с секретом о горячем тесте. Семья будет в восторге от лепешек с картошкой и сыром!

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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