Пури — простые лепешки из Индии! Воздушная сказка из муки, воды и секрета

Пури — простые лепешки из Индии! Воздушная сказка из муки, воды и секрета

Пури — простые лепешки из Индии! Воздушная сказка из муки, воды и секрета. Они получаются пышными, хрустящими благодаря топленому маслу и идеально дополняют любые блюда, особенно легкие овощные или йогуртовые закуски. Попробуйте и почувствуйте себя в самом сердце Индии, не выходя из кухни!

Ингредиенты

Мука пшеничная хлебопекарная — 1 стакан

Вода теплая — 1/2 стакана

Соль — 1/2 ч. л.

Топленое масло — 4 ч. л.

Масло растительное рафинированное — 1 стакан

Приготовление

Смешайте муку с солью, добавьте теплую воду. В центре сделайте углубление, влейте топленое масло. Замесите мягкое тесто, оставьте на 20 минут. Разделите тесто на 6 частей, раскатайте лепешки. Разогрейте масло в сковороде, жарьте лепешки по 20 секунд с каждой стороны до пышности. Готовые лепешки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Пури подают горячими, они великолепны с йогуртом, овощами или фруктами.

Ранее мы делились рецептом с секретом о горячем тесте. Семья будет в восторге от лепешек с картошкой и сыром!