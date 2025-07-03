Семья в восторге от лепешек с картошкой и сыром! Секрет — «горячее» тесто! Оно готовится на горячем молоке и получается обалденным! Ароматные, сытные и простые в приготовлении лепешки с нежной картофельной начинкой и расплавленным сыром станут отличным вариантом для завтрака или сытного перекуса. Готовятся они быстро, а результат порадует всю семью!

Ингредиенты для теста

Мука — 300 г

Соль — 1/2 ч. л.

Разрыхлитель — 5 г

Горячее молоко — 180 мл

Масло растительное- 3 ст. л.

Для начинки

Картофель очищенный — 600 г

Горячее молоко — 80 мл

Сливочное масло — 30 г

Соль — ½ ч. л.

Сыр — 200 г

Приготовление

Сначала отварите картофель до готовности, затем разомните его в пюре, добавив горячее молоко, сливочное масло и соль, после чего остудите. Для теста смешайте муку с солью и разрыхлителем, влейте горячее молоко и растительное масло, затем замесите мягкое эластичное тесто. Разделите его на 4 равные части, сформируйте шарики, слегка смажьте их маслом, накройте пищевой пленкой и дайте постоять 10–15 минут. Каждый шарик раскатайте в тонкий круг диаметром 26–28 см, равномерно распределите картофельное пюре и нарезанный сыр, аккуратно заверните края, формируя лепешки диаметром около 18 см без воздушных карманов. Обжарьте лепешки на среднем огне с небольшим количеством масла по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими!

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