Семья в восторге от лепешек с картошкой и сыром! Секрет — «горячее» тесто! Оно готовится на горячем молоке и получается обалденным! Ароматные, сытные и простые в приготовлении лепешки с нежной картофельной начинкой и расплавленным сыром станут отличным вариантом для завтрака или сытного перекуса. Готовятся они быстро, а результат порадует всю семью!
Ингредиенты для теста
- Мука — 300 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель — 5 г
- Горячее молоко — 180 мл
- Масло растительное- 3 ст. л.
Для начинки
- Картофель очищенный — 600 г
- Горячее молоко — 80 мл
- Сливочное масло — 30 г
- Соль — ½ ч. л.
- Сыр — 200 г
Приготовление
- Сначала отварите картофель до готовности, затем разомните его в пюре, добавив горячее молоко, сливочное масло и соль, после чего остудите.
- Для теста смешайте муку с солью и разрыхлителем, влейте горячее молоко и растительное масло, затем замесите мягкое эластичное тесто. Разделите его на 4 равные части, сформируйте шарики, слегка смажьте их маслом, накройте пищевой пленкой и дайте постоять 10–15 минут.
- Каждый шарик раскатайте в тонкий круг диаметром 26–28 см, равномерно распределите картофельное пюре и нарезанный сыр, аккуратно заверните края, формируя лепешки диаметром около 18 см без воздушных карманов. Обжарьте лепешки на среднем огне с небольшим количеством масла по 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими!
Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сырно-грибной шапкой. Летом съедаются тоннами!