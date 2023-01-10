В Индии назвали условие присоединения к потолку цен на нефть из России Telegraph India: Индия присоединится к потолку цен на нефть из РФ, если та подорожает

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Индия может присоединиться к потолку цен на нефть из России, если ее стоимость превысит $60 за баррель, пишет Telegraph India со ссылкой на представителей министерства нефти и промышленности страны. Авторы утверждают, что если цена вырастет, Индия также может отказаться от поставок нефти. Сейчас стоимость поставляемого из РФ «черного золота» составляет около $56 за баррель.

По словам авторов, санкции, которые были введены против России, практически не повлияли на импорт нефти в Индию. РФ по-прежнему остается одним из крупнейших поставщиков топлива, отправляя 1,17 млн ​​баррелей в день.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.

Ранее авторы Bloomberg заявили, что поставки нефти из России в декабре достигли минимальных значений по итогам года. По их данным, общие морские поставки уменьшились на 117 тысяч баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей. Журналисты утверждают, что снижение поставок нефти связано с санкциями, которые были введены странами «Большой семерки» и Евросоюза.