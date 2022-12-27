Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть, документ опубликован на портале правовой информации. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. В нем отмечается, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также запрещено экспортировать нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

Глава государства подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты, — говорится в документе.

Поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.

В начале декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

22 декабря Совет ЕС утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час. Мера должна будет вступить в силу 15 февраля 2023 года и продлиться один год.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Москва в ответ на введение Западом потолка цен на нефть намерена запретить поставки черного золота в страны, которые при заключении контрактов будут требовать соблюдения этого условия. По его словам, Россия готова пойти на сокращение добычи нефти примерно на 500–700 тысяч баррелей в сутки.