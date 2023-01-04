Российский экспорт нефти в декабре упал до минимального годового значения Bloomberg: экспорт нефти из России в декабре достиг годового минимума в 2,615 млн баррелей за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цистерны с нефтью

Поставки нефти из России в декабре достигли минимальных значений по итогам года, подсчитали авторы Bloomberg. По их данным, общие морские поставки уменьшились на 117 тысяч баррелей в сутки, до 2,615 млн баррелей. Журналисты утверждают, что снижение поставок нефти связано с санкциями, которые были введены странами «Большой семерки» и Евросоюза.

В публикации говорится, что большую роль в снижении экспорта сыграли также штормы в акватории Черного моря и Тихого океана. Кроме того, авторы отметили, что страны ЕС ввели эмбарго на морские поставки сырья из России. «Спасательным кругом» для российских поставок стали Китай, Индия и Турция, которые продолжали заказывать нефть в прежнем темпе.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия была и будет крупнейшим мировым поставщиком нефти. Он подчеркнул, что введенный странами Запада потолок цен никак не отразится на статусе России. При этом он сказал, что цены на нефть будет определять рынок, а не западные лидеры.