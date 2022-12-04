ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Евросоюз официально опубликовал решение о введении предельной цены на российскую нефть в своем официальном журнале. В приложении к документу приводится таблица, где цена за баррель указана на уровне $60.

Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, имеющие российское происхождение или экспортированные из России, — говорится в публикации.

В документе сказано, что произведенную не в России и не принадлежащую российскому физлицу или юрлицу нефть можно провозить транзитом через Россию по цене выше установленных ограничений.

Ограничения вступают в силу 5 декабря. В январе будет решаться вопрос о пересмотре предельной цены на российскую нефть. С 5 февраля вступят в силу ограничения цены на российские нефтепродукты.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться освобождения от ограничения цен на нефть. Венгерский министр считает, что Брюсселю вместо того, чтобы вводить потолок цен на российскую нефть, нужно увеличить количество источников энергии, что позволит снизить цены.