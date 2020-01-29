https://static.news.ru/photo/5a0bed8a-4299-11ea-a435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yibo/Xinhua/Global Look Press

Учёные Института вирусологии в Ухани и университета «Фудань» в Шанхае обнаружили, что открытое в 2003 году антитело нейтрализует коронавирус 2019-nCoV, эпидемия которого началась в Китае.

Антитело CR3022, нейтрализующее вирус [атипичной пневмонии] SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV. При этом более мощные антитела m396 и CR3014 не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка, при помощи которого новый патоген заражает клетки человека, — цитирует ТАСС статью китайских учёных.

Китайцы надеются, что использование CR3022 в комбинации с другими антителами позволит создать лекарство и остановить эпидемию.

По словам вирусологов, антитело CR3022 создали во время китайской эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Исследователи продолжат работу с образцами крови заболевших в 2019–2020 годах, чтобы найти ещё более эффективное средство против коронавируса 2019-nCoV.

Как писал NEWS.ru, число заболевших к 29 января превысило 6 тысяч человек. Погибли 132 — все в Китае.