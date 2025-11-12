Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 11:19

Токио ответил на запрет въезда в Россию для 30 японцев

В Японии осудили запрет России на въезд для 30 иностранцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Япония назвала неприемлемым запрет России на въезд в страну для 30 граждан иностранного государства, передает Reuters. Отмечается, что в черном списке Москвы среди прочих оказался представитель МИД Японии Китамуру Тосихиро.

Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил на брифинге, что Токио выразил протест против этого шага. При этом чиновник отказался сообщать журналистам, усилит ли Япония санкционное давление на РФ.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на въезд на свою территорию для 30 японских граждан, среди них — журналисты и ученые. Данная мера является ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио. В заявлении подчеркивается, что запрет на въезд установлен бессрочно для всех лиц, включенных в список.

До этого сообщалось, что Япония сохраняет неопределенность и рассчитывает на возвращение Курильских островов. Так, министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада проговорился, указав на принадлежность территории «иностранному государству».

Япония
санкции
Россия
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
«Ему не хватало времени на здоровье»: режиссер о самоотдаче Симонова
В Кремле отреагировали на планы Армении закупать зерно на Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.