Токио ответил на запрет въезда в Россию для 30 японцев

Япония назвала неприемлемым запрет России на въезд в страну для 30 граждан иностранного государства, передает Reuters. Отмечается, что в черном списке Москвы среди прочих оказался представитель МИД Японии Китамуру Тосихиро.

Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил на брифинге, что Токио выразил протест против этого шага. При этом чиновник отказался сообщать журналистам, усилит ли Япония санкционное давление на РФ.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на въезд на свою территорию для 30 японских граждан, среди них — журналисты и ученые. Данная мера является ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио. В заявлении подчеркивается, что запрет на въезд установлен бессрочно для всех лиц, включенных в список.

До этого сообщалось, что Япония сохраняет неопределенность и рассчитывает на возвращение Курильских островов. Так, министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада проговорился, указав на принадлежность территории «иностранному государству».