Союзник Украины стал крупнейшим импортером жидкого углеводорода из России The Guardian: Тайвань стал крупнейшим в мире импортером нафты России

За первую половину 2025 года Тайвань закупил у России нафту (тяжелый бензин, лигроин) на $1,3 млрд (более 107,39 млрд рублей), это сделало островное государство крупнейшим в мире импортером, передает The Guardian. Заводы по производству полупроводников широко используют этот ресурс в качестве топлива. По словам аналитиков, импорт нафты — вместе с закупками российского угля — может подвергнуть Тайбэй критике со стороны Запада.

Тайвань стал крупнейшим в мире импортером российской нафты — нефтепродукта, используемого для производства химикатов, необходимых для полупроводниковой промышленности, несмотря на то, что он присоединился к другим санкциям против России и считает себя союзником Украины, — сказано в материале.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин потребовал от президента США Дональда Трампа отказаться от поддержки независимости Тайваня в обмен на заключение торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. По данным аналитиков, китайский лидер намерен использовать торговые переговоры как инструмент давления.