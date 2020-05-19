Рекордную партию наркотиков изъяли в Мьянме

https://static.news.ru/photo/ce0908d4-99d9-11ea-a707-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Крупнейшая в Восточной и Юго-Восточной Азии партия синтетических наркотиков была изъята полицией Мьянмы в ходе операции в штате Шан.

В период с 20 февраля по 9 апреля в руки силовиков попали примерно 18 тонн метамфетамина и 3,7 тысячи литров метилфенталина. Кроме того, они изъяли более 35 тонн и 163 тысяч литров химических веществ-прекурсоров.

Наряду с этим полицейские пресекли работу четырёх подпольных нарколабораторий и задержали более 30 человек по подозрению в торговле наркотиками.

В проведении операции силовикам Мьянмы помогали сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками (DEA) и представители Федеральной полиции Австралии, сообщает Мyanmar Times.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские Грузии задержали в Батуми двух граждан Болгарии, которые пытались провезти через территорию страны 40-килограммовую партию наркотиков. Нелегальный груз они прятали в тайнике, оборудованном в легковом автомобиле.