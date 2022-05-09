Пять человек погибли в ходе протестов на Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки / Фото Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency Global Look Press

В ходе антиправительственных протестов и беспорядков на Шри-Ланке погибли пять человек, об этом со ссылкой на местную полицию сообщило 9 мая агентство AFP. По данным агентства, в общей сложности около 150 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ранее в стране объявили режим ЧП, а премьер-министр Махинда Раджапакса ушёл в отставку.

Я немедленно ухожу в отставку, чтобы вы могли назначить общепартийное правительство, которое выведет страну из нынешнего экономического кризиса, — говорится в письме премьер-министра правительству.

С марта 2022 года на Шри-Ланке начались протесты. Акции политических партий и беспартийных групп были направлены на то, чтобы действующее правительство решило финансовый кризис и ушло в отставку в связи с более широким экономическим кризисом.

12 апреля правительство Шри-Ланки объявило дефолт по внешним обязательствам. Страна столкнулась с экономическим и политическим кризисом.